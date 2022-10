Le Jodoignois Lionel Taminiaux a passé un cap cette saison chez Alpecin Deceuninck

C’est donc sur la seconde partie de saison que Lionel s’est focalisé. "J’ai préparé au mieux la Vuelta où j’ai vécu mon tout premier Grand Tour. Une belle expérience qui m’a fait clairement passer un cap dans mes capacités. À la fin de la Vuelta, j’ai demandé à l’équipe de poursuivre avec un programme intéressant, car je sentais que j’étais encore assez frais et capable de performer."

Bien lui en a pris puisqu’il a remporté deux kermesses avant de lever une nouvelle fois les bras en Malaisie, samedi dernier, au Tour du Langkawi. "Après l’Espagne, j’ai eu un peu de mal les jours suivant mais une fois que je suis parvenu à passer outre, tout s’est parfaitement déroulé. Au Langkawi, j’ai pu réaliser quelques belles places. Je constate aussi que j’ai pu passer certaines difficultés là où d’autres coureurs rapides ne passent pas. Cela m’a permis de jouer la gagner. Je fais quatrième d’une étape où j’aurais pu mieux finir. Mais je suis parvenu ensuite à m’imposer sur la cinquième en me retrouvant dans la bonne cassure, puis en finissant très bien."

Une victoire où Lionel Taminiaux a démontré pas mal de qualités. À présent, l’heure est au repos, avec la trêve hivernale et une semaine de congé qu’il espère pouvoir prendre avec sa compagne. Il sera ensuite temps de préparer 2023. "On a un stage déjà programmé en décembre et puis tout va s’enchaîner."

La saison prochaine sera importante pour Lionel qui en sera à sa troisième et dernière année de contrat au sein de son équipe. "Cela ne me stresse pas. Je connais ma valeur, et je pense que l’équipe attend le printemps pour faire le bilan de ce que j’ai pu leur apporter depuis que je suis là. Mon profil est intéressant, je fais le boulot demandé, je joue mon rôle de lead-out au mieux et peux encore apporter pas mal de choses à Alpecin Deceuninck. Je m’y sens bien et je pourrais, bien entendu, prolonger mon avenir là-bas."