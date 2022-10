1 189 couples se sont dits oui en 2021 en Brabant wallon

Si on compare 2021 à 2019, on voit que les mariages dans notre province ont diminué de 2,3%.

Parmi ces 1 189 unions, 1 167 concernent des mariages hétérosexuels et 22 des mariages homosexuels (11 féminins et 11 masculins), soit 1,9% des mariages. Le Brabant wallon est la province belge où le taux de célébrations entre personnes du même sexe est le plus faible, la Flandre orientale arrivant en tête avec 3,6% de ses mariages.

L’amour est à Villers

En Brabant wallon, Villers-la-Ville semble être un petit nid d’amour puisque le nombre de mariages y a augmenté de 282% entre 2020 (17) et 2021 (65) et de 116,6% entre 2019 (30) et 2021. Les chiffres de Statbel remontent jusqu’à 2000 et l’année se rapprochant la plus de 2021 est 2004 avec 53 mariages.

Outre Villers-la-Ville, sur deux ans, les plus fortes augmentations sont à enregistrer à Mont-Saint-Guibert (+72%) et Walhain (+44%).

Par contre, le nombre de mariages a baissé en 2021 par rapport à 2020 à Lasne (-10%), Grez-Doiceau (-14%), Braine-le-Château (-16%), Rebecq (-29%) et Hélécine (-50%).

Cette dernière enregistre aussi la plus forte baisse brabançonne entre 2019 (15) et 2021 (6 mariages), soit une diminution de 60% en 2 ans.

Sur deux ans, outre Hélécine, les plus importantes baisses sont à relever à Ramillies (-41%) et Wavre (-30%).

On ne dispose pas des chiffres au niveau provincial, mais en Belgique l’âge moyen des personnes se mariant pour la première fois continue de croître pour atteindre 34,7 ans pour les hommes et 32,4 ans pour les femmes.

C’est même un peu plus âgé encore si on regarde les moyennes wallonnes : 35,7 ans pour les hommes et 33,5 ans pour les femmes.

Parmi les personnes se mariant pour la première fois, 661 avaient plus de 60 ans (dont 447 hommes). Comme quoi, il n’est jamais trop tard pour convoler en justes noces.

Un mariage sur quatre se termine par un divorce

Toutefois, ce n’est pas toujours la mort qui séparera les conjoints. Et Statbel a aussi diffusé les chiffres concernant les divorces.

Il signale que "la divortialité reste constante : quatre mariages sur dix se terminent par un divorce".

En 2021, en Brabant wallon, 783 couples se sont séparés, une hausse de 4,7% par rapport à 2020 (748) et de 0,4% par rapport à 2019 (780).

Parmi eux, 776 concernent des couples hétérosexuels et 7 des couples lesbiens.

C’est à Beauvechain que l’augmentation est la plus forte (+220%), passant de 5 divorces en 2020 à 16 en 2021. Si on compare à 2019 (15 divorces), la hausse est de 6,7%.

Suivent Grez-Doiceau (+73,7%, mais en baisse de 17,5% par rapport à 2019) et Court-Saint-Étienne (+61,53%, même hausse par rapport à 2019).

À l’inverse, Incourt enregistre la plus forte baisse de divorces de la province (-63%), passant de 19 divorces en 2020 à 7 en 2021. Par rapport à 2019 (6), ils augmentent cependant de 16,7%.

Suivent Ramillies (-60%, -57% par rapport à 2019) et Villers-la-Ville (-36%, -6,6% par rapport à 2019).

Au niveau belge, un mariage dure en moyenne 15 ans. Un premier mariage tient en moyenne 16,5 ans et les suivants 11,4 ans.

Au niveau wallon, en moyenne, les mariages durent plus longtemps : 15,8 ans tous confondus, 17,4 ans pour le premier mariage, 12 ans pour les suivants.

En Belgique, les hommes ont en moyenne 47,6 ans quand ils divorcent et les femmes 44,4 ans.

En 2021, en Belgique, 120 personnes de 80 ans et plus (dont 82 hommes) ont divorcé et 10 mariages ont été rompus après 60 ans ou plus d’union.

1 358 cohabitations légales signées en 2021

En ce qui concerne les déclarations de cohabitation légale, en 2021, en Brabant wallon, il y en a eu 1 358 contre 1 366 en 2020 et 1 448 en 2019.

Parmi ces 1358 déclarations, 1 307 ont été signées entre personnes de sexe différent et 51 entre personnes de même sexe (28 féminins et 23 masculins). Précisons encore que 1 349 concernent des personnes sans lien de parentalité, 6 étant signées entre deux membres d’une fratrie et 3 entre un parent et son enfant.

Et si les mariages peuvent finir, les cohabitations légales aussi. Dans la province, en 2021, 836 cohabitations légales ont pris fin contre 829 en 2020 et 944 en 2019.

En Belgique, souligne Statbel, "la durée moyenne d’une cohabitation légale avant cessation continue d’augmenter : de 5,2 ans en 2020 à 5,4 ans en 2021. En 2021, le mariage était la cause de cessation de la cohabitation légale dans 54,1% des cas."