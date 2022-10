Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon : où il est question de deux banques fantômes

Le gérant de cette société avait affirmé avoir pris contact, en ligne, avec une banque canadienne qui lui avait promis de lui faire parvenir les 30 000 € sollicités. L’avocat du SPF Finances avait des doutes: "Je crois à l’arnaque. La signature me paraît suspecte. La banque en question est inconnue à la Banque nationale de Belgique".

Le gérant est revenu ce lundi en affirmant avoir fait les démarches auprès d’une banque du Bénin: "J’ai accéléré le processus", a-t-il soutenu alors que l’avocat du SPF Finances parlait d’excuses "invraisemblables" et d’une banque "introuvable". Le tribunal paraissait excédé. "On va réfléchir", décréta le président qui rendra son jugement dans le délai légal.

Quant au parquet, il s’est trouvé face à une situation assez rare. Le gérant d’une société d’Ittre est décédé le 6 décembre 2021 et ses héritiers ont eux-mêmes déposé une citation en faillite !

L’audience hebdomadaire s’est terminée par l’enregistrement de trois aveux de faillite, un bar cubain de Waterloo (46 000 € dus à des fournisseurs et au SPF Finances), un salon de coiffure exploité à Watermael-Boitsfort par une société dont le siège social se trouve à Mont-Saint-Guibert (dette de 67 000 €) et un chocolatier de Jodoigne qui avait autres deux sièges d’exploitation à La Hulpe et dans un shopping de l’agglomération bruxelloise. L’été excessivement chaud que nous venons de connaître a fait fondre le nombre de clients ainsi que le stock de pralines.