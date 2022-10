Hausse des demandes d’aide alimentaire en Brabant wallon: « Une problématique qui se généralise » (vidéo)

Le profil des demandeurs s’élargit: « De plus en plus de familles »

Le constat est identique partout. Le Brabant wallon n’y échappe pas. Ainsi, par exemple, l’épicerie sociale de Jodoigne, a distribué 1 749 colis au cours du premier semestre 2022, une hausse de 20 %. Les trois autres épiceries sociales de la province, à Grez-Doiceau, Louvain-la-Neuve et Court-Saint-Étienne, ont enregistré des hausses similaires. "Les hausses se situent entre 10 et 20% pour chacune d’elles, confirme Isabelle Convié, coordinatrice de l’aide alimentaire pour la Croix-Rouge, en BW. Bien entendu, on ne maîtrise pas le nombre d’accès octroyés au colis alimentaire car dans beaucoup de cas, la personne arrive chez nous par l’intermédiaire d’un CPAS ou d’un autre service d’aide. Mais pour ce qui est des demandes d’aide gratuite que nous recevons, qui dépendent de nous, cette augmentation est réelle."

Ce qui tend à changer aussi, c’est le profil des demandeurs. "Là où les bénéficiaires étaient majoritairement des personnes isolées, on voit de plus en plus de familles arriver, des gens qui travaillent, etc."

Le hic, pour notre interlocutrice et les équipes de la Croix-Rouge, c’est que si la courbe des demandes progresse, ce n’est pas le cas de l’offre. "Les colis alimentaires sont composés des invendus des magasins (fruits, légumes, produits laitiers, plats préparés, pain, viande, etc., – toujours tout à fait consommables, je précise). Malheureusement, l’approvisionnement, lui, stagne et n’est pas suffisant. Puis, il y a tout l’aspect logistique, qui doit être à la hauteur du travail à réaliser sur le terrain. La crainte, qui plus est, c’est qu’on ne soit pas encore au bout de cette augmentation de la demande car l’hiver n’est pas encore vraiment là."

« Garder une dimension sociale est un principe fondamental pour nous »

Face à cela, une lueur d’espoir toutefois. Elle tient en un mot: solidarité. "Avec les autres structures d’aide aux personnes en Brabant wallon, que ce soit les CPAS et des associations actives dans ce domaine, on essaie de réfléchir à mutualiser les moyens, pour ne pas se faire de l’ombre les uns aux autres, de créer du réseau pour être plus efficaces. De notre côté, à la Croix-Rouge, nous ne sommes qu’une partie de la réponse au problème. On essaie tant bien que mal de répondre aux besoins. Sans négliger la dimension sociale (accessibilité, accueil, écoute, etc.) que nous représentons pour les personnes qui en ont besoin. Une dimension qui, elle aussi, prend une importance grandissante et qui est un principe fondamental pour nous et que nous tenons à garder."

Ci-dessous, une vidéo de la Croix-Rouge à l’épicerie sociale de Court-Saint-Étienne: