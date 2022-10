En Brabant wallon, ce besoin est particulièrement criant: environ 50 postes seront à pourvoir d’ici la fin de l’année.

La situation est similaire à celle observée, il y a six mois, quand une grève spontanée avait éclaté dans les trois dépôts brabançons. Le personnel était alors lassé des conséquences du travail en sous-effectifs.

Si le manque de chauffeurs est toujours problématique en Brabant wallon, le TEC n’est pas resté les bras ballants devant cette pénurie. "Mais le métier de conducteur et conductrice de bus est un métier critique dans la liste des métiers en pénurie établie par le Forem", observe le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo).

Des actions de recrutement sont menées, mais pas toujours avec succès. "Le Brabant wallon est la région pour laquelle les candidatures sont les moins nombreuses", constatait à regret le ministre, au parlement wallon, lors d’un échange avec le député André Antoine (LE).

Le député estimait dès lors qu’il fallait inciter des chauffeurs d’autres provinces à venir travailler en Brabant wallon en leur accordant, par exemple une prime.

Les candidatures sont plus nombreuses dans le Hainaut et à Bruxelles, constate-t-on effectivement au TEC. Et ceux-là préfèrent travailler depuis un dépôt proche de chez eux.

2 500 € bruts

Que ce soit en Brabant wallon ou ailleurs, les candidats chauffeurs doivent être prêts à affronter des horaires "flexibles et variables", incluant des week-ends et jours fériés. Le premier salaire d’un chauffeur TEC sans expérience préalable tourne aux alentours de 2 500 € bruts. C’est davantage la demande de flexibilité qui expliquerait les difficultés de recrutement, estime-t-on au TEC.

Philippe Henry note toutefois un léger regain d’intérêt depuis la mise en place d’actions de communication et la collaboration avec le Forem.

Le TEC dispose d’une "académie de la mobilité" au sein de laquelle des candidats chauffeurs peuvent être formés. Mais "il y a également une difficulté à trouver des instructeurs".

Le Forem organise aussi des formations en vue d’obtenir le permis D. Le TEC n’est, en effet, pas la seule entreprise cherchant des autocaristes.

Des parcours annulés

"Depuis janvier 2022, 224 candidats (chauffeurs) ont réussi les épreuves et sont actifs, en plus, sur le réseau du TEC", a annoncé Philippe Henry.

Le manque de personnel impacte surtout le ramassage scolaire: "Malheureusement, la situation n’est pas normalisée pour environ 360 élèves. Différents mécanismes de soutien existent pour aider ces familles pour lesquelles aucune solution n’a pu être trouvée sur un circuit scolaire", a assuré Philippe Henry.

Sur les lignes classiques, il arrive que certains parcours doivent être annulés en raison d’un personnel trop peu nombreux. Le TEC ne nous a pas communiqué de chiffres pour le Brabant wallon: "C’est fluctuant. Mais il est certain que c’est très difficile de remplacer les absents."