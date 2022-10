Le Premier ministre, Alexander De Croo, professeur d’un jour à l’UCLouvain ce mercredi 19 octobre

L’objectif de cette leçon inaugurale ? Partir d’un cas concret, le discours d’une personnalité politique, afin ensuite d’analyser le fonctionnement de la politique belge. Soit, mettre en pratique des notions apprises au cours pouvant paraître abstraites (comme par exemple le vivre-ensemble, la compétition politique ou la démocratie), en donnant la parole à un haut responsable politique exerçant une fonction exécutive, qui va aborder ses activités et les dossiers au cœur de son mandat dans un contexte de dynamique politique actuelle.

Alexander De Croo évoquera lors de sa leçon inaugurale la liberté et la démocratie, des thèmes brûlants d’actualité à l’heure où l’extrême-droite et le populisme étendent leur emprise en Europe et dans le monde.

La leçon sera suivie d’une séance de questions-réponses avec les étudiant·es.