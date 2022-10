Exercice catastrophe: les œuvres de Folon sauvées des eaux : "Entre la théorie et la pratique, il y avait des incohérences" (vidéo)

©Mathieu Golinvaux

La police arrive et sécurise les lieux, puis les pompiers et des représentants du Bouclier bleu, une association qui se veut être une véritable interface des experts du monde culturel présents à l’international et qui vise à protéger le patrimoine culturel en cas de conflit armé ou de catastrophe.

Exercice catastrophe

L’évacuation des personnes est évidemment la première des priorités mais après "si on pouvait réfléchir ensemble à la manière la plus adéquate et réaliste d’orchestrer la protection ou l’évacuation d’œuvres en coordination avec les services de secours, des experts du monde culturel et les responsables des institutions, ce serait franchir un cap supplémentaire", précise Gilles Mahieu le gouverneur dont les services ont organisé cet exercice catastrophe d’un nouveau genre. Car oui, ce lundi matin à la Hulpe, pas de tempête et encore moins d’arbre qui éventre la toiture de la Fondation Folon, tout est fictif, mais c’est le scénario de base de l’exercice catastrophe organisé par les services du gouverneur.

Réfléchir ensemble à la manière la plus adéquate et réaliste d’orchestrer la protection ou l’évacuation d’œuvres en coordination avec les services de secours

Au centre de crise mobile, on fait le point et on prépare l’évacuation des œuvres. ©ÉDA MATHIEU GOLINVAUX

Après avoir évacué le personnel et les visiteurs, les pompiers se voient amenés à sauver les œuvres et pas n’importe comment. Stéphanie Angelroth, directrice de la Fondation Folon, et Elena Benazet, la régisseuse, préparent cet exercice depuis de longs mois en collaboration avec le Bouclier bleu.

"C’est le fruit d’un très long travail en équipe, confirme Stéphanie Angelroth. Et malgré beaucoup de préparation, un tel exercice, c’est stressant. C’est en parcourant notre plan interne d’urgence il y a déjà plusieurs mois que nous nous sommes rendu compte qu’entre la théorie et la pratique, il y avait des incohérences. Mais comment améliorer les choses ? Vers qui nous tourner ? Ce n’était pas évident au départ mais nous sommes heureux aujourd’hui d’avoir abouti à quelque chose de concret qui, à la fois, facilitera les opérations des secours et nous permettra, si nécessaire, de protéger ou d’évacuer les œuvres dont nous sommes responsables."

Afin de faciliter le travail des services de secours, il faut prioriser les œuvres à sauver et puis fournir un maximum d’informations sur la configuration des lieux, la façon dont les œuvres sont rangées, ou accrochées aux cimaises…

"Ça nous change des scénarios classiques qui mettent toutes les disciplines de sauvetage en œuvre et réclament une belle coordination, avoue le colonel Éric Vos de Waele, directeur des opérations lors de l’exercice. Une fois le sauvetage des personnes assuré, on prend le temps de s’organiser avec les responsables de l’endroit qui nous donnent les éléments essentiels pour la suite des opérations. Les risques par rapport au bâtiment qui a été affaibli par la chute d’un arbre sont pris en considération et puis, on procède au sauvetage des œuvres en collaboration avec le personnel. L’information est hypercapitale à ce niveau-là."

Un tel exercice nécessite de la coordination et ce, d’autant plus, qu’on ne travaille pas qu’avec des gens habitués à de telles situations. ©ÉDA MATHIEU GOLINVAUX

Une première en Wallonie

Les œuvres sauvées par les pompiers sont alors transportées en lieu sûr par des membres du personnel toujours accompagné par les policiers car oui, l’exercice est émaillé de divers incidents comme le vol d’une œuvre.

Ce test grandeur nature de sauvegarde patrimoniale lors de situations d’urgence était une grande première en Wallonie.

Les représentants du Bouclier bleu ont pu partager leurs expériences, eux qui sont notamment intervenus en juillet dernier lors des inondations.

"Les exemples sont nombreux quand on évoque la nécessité de la protection du patrimoine en temps de guerre comme en temps de crise, précise Gustave Janssens, le président belge du comité belge de cette association internationale. Regardez en Ukraine, la population est attaquée mais derrière, les infrastructures et le patrimoine sont aussi détruits ou endommagés. Notre mission est de prévoir l’imprévisible."

En fin de matinée, alors que l’exercice était terminé, le gouverneur signait une convention de collaboration avec le Bouclier bleu qui travaille déjà avec d’autres opérateurs.

"Un tel exercice permet d’anticiper les situations où le patrimoine peut être mis en danger et on a intérêt à mieux se connaître les uns et les autres", conclut le gouverneur alors qu’on apprend que l’arbre n’est pas tombé à cause de la tempête. Il a été dynamité…

