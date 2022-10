Jodoigne : Xtrem Fitness, la nouvelle salle de Manu

"Certains termes du fitness, explique Manu, sont un peu compliqués pour les non-initiés, mais il est désormais possible de pratiquer, dans notre salle, de la boxe de fitness, qui s’appelle Kimax, et associe aérobie, technique de kick boxing et mouvements d’autodéfense. Autre possibilité: le Factor F, un sport de fitness qui se pratique avec des cordes, des pneus et des steps afin de faire travailler l’ensemble du corps."

Ce n’est pas tout, car des exercices moins lourds physiquement sont aussi au programme, comme le Spinning, ou vélo stationnaire, l’Ubound, qui se pratique sur un mini-trampoline, ou encore l’Oxygéno, programme basé sur le yoga en l’alliance avec le Pilates et tai-chi, le tout afin d’étirer et relaxer les chaînes musculaires.

"Si on veut vraiment se lancer, il est utile d’avoir un premier entretien, ajoute Manu, pour se donner les moyens de progresser petit à petit et trouver de la satisfaction dans la discipline que l’on a choisie. Des cours collectifs à raison d’une heure semaine, sont également proposés. Cela permet une première approche."

Au total, 28 appareils de musculation sont proposés dans la salle, outre un petit salon de dégustation, Aux saveurs de l’extrême, Xtrem’bon, qui ouvre ses portes ce samedi 15 octobre. De son côté, la salle elle-même a ouvert ses portes voici déjà une quinzaine de jours.

Xtrem Fitness, rue de Piétrain, 39, 1370 Jodoigne. Pour tout renseignement: 0475 20 37 11, 0489 87 74 52.