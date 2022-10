Le Brabant wallon finance la construction de sept nouveaux terrains de padel

"Le Brabant wallon est précurseur dans le développement du padel en Belgique, explique la Province dans un communiqué. En effet, dès 1999, un championnat d’Europe de padel s’est déroulé à Waterloo, où des terrains avaient été créés trois ans plus tôt. Depuis 2016, le Brabant wallon soutient activement le développement du padel sur son territoire. Une part importante du budget provincial dévolu à l’amélioration des infrastructures sportives lui est en effet consacrée."

"Nous avions pressenti le potentiel de la pratique de ce sport de raquette accessible, rassembleur et convivial. Le Brabant wallon a donc largement contribué à l’essor du padel en aidant les communes à investir dans des infrastructures intérieures ou extérieures de qualité. Je me réjouis de voir que de plus en plus d’amateurs de tout âge sont conquis par le padel et qu’ils peuvent facilement le pratiquer à proximité de chez eux," rajoute Marc Bastin, Député en charge des Sports.

En quelques années, plus de 20 terrains de padel ont ainsi pu voir le jour grâce au soutien du Brabant wallon. Répartis sur l’ensemble du territoire, ils peinent cependant à satisfaire une demande qui ne cesse de grandir. En 2021, on comptait 58 clubs de padel en Wallonie et à Bruxelles, contre seulement deux en 2015. En 2022, on en dénombre plus de cent, dont une quinzaine rien qu’en Brabant wallon. Et cette année, Bruxelles a accueilli une étape du World Padel Tour, une première pour la Belgique.