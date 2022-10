Festival de la coupe mulet à Ittre

Ce samedi, la troisième édition du festival de la coupe mulet était organisée à L’Étable d’hôtes de Virginal (Ittre). 500 festivaliers (Belges, Allemands, Français ou même Écossais), ont répondu présents.

Le carnaval d’Hélécine menacé puis sauvé

Après la surprise, l’émoi et la déception lors de l’annonce de la démission du comité du carnaval d’Hélécine, hypothéquant sérieusement l’édition 2023, place au soulagement à l’issue de la réunion d’urgence provoquée par l’échevin Axel Schepers. Mardi soir, une vingtaine de Princes ont répondu à l’invitation, ainsi qu’un membre du comité démissionnaire qui souhaitait poursuivre. Une bonne heure de discussions et la décision de poursuivre a été prise par l’ensemble des personnes présentes.

Des rénovations à la prison de Nivelles

L’état obsolète de nos prisons est l’une des préoccupations actuelles du secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel. Ce mercredi matin, il organisait une visite à la prison de Nivelles, afin de donner un aperçu de l’état du bâtiment, et des travaux en cours et/ou réalisés ces dernières années.

Freedelity, société nivelloise, va révolutionner le paiement en caisse

La société Freedelity, qui emploie 19 personnes à Nivelles, vient de conclure un partenariat avec Worldline, le leader européen du paiement électronique. L’entreprise nivelloise est spécialisée dans la gestion de bases de données marketing et les méthodes innovantes en matière de collecte et de traitement des données pour les acteurs du commerce de détail.

Logistics: « Ce n’était pas une prise d’otage »

Jeudi, le personnel de Logistics Nivelles a voulu mettre la pression sur le directeur du site pour obtenir le décompte détaillé des indemnités de départ. En vain…

Nous sommes plus chauds que les machos »

Le rassemblement en soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles a rassemblé une centaine de personnes jeudi midi à Louvain-la-Neuve. L’Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL), le COMAC, Balance ton folklore et les jeunes socialistes avaient appelé les étudiants, le corps académique et le personnel de l’UCLouvain, ainsi que la population, à venir manifester ce jeudi midi sur la place de l’Université, à Louvain-la-Neuve, leur soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles au sein de l’université. Une centaine de personnes ont répondu à l’appel.