Une centaine de personnes ont répondu à l’appel.

Cette manifestation fait suite à l’intention de l’université d’interjeter appel d’une décision de justice prise à son encontre suite au dépôt de plainte d’une professeure. "L’UCLouvain ne fait rien. Les agresseurs restent dans l’environnement des victimes. Nous soutenons la professeure. On a essayé de la faire taire. Son agresseur l’a traitée de folle, d’hystérique, soutient Cloë Machuelle, présidente du COMAC LLN, le mouvement étudiant du PTB. Nous voulons des actions, qu’une cellule d’aide aux victimes soit mise en place et qu’un comité externe et indépendant traite les plaintes."

Jean-Pascal van Ypersele dénonce

Des slogans comme "Stop à l’impunité", "Nous sommes plus chauds que les machos", "Tolérance 0/20" étaient visibles et entendus.

Le professeur Jean-Pascal van Ypersele était présent à la manifestation : "J’ai pris la parole en février 2022 pour réclamer plus de transparence et le respect du droit des victimes et des personnes soupçonnées d’agression. J’ai reçu une vingtaine de témoignages de membres du personnel qui ont été agressés. Je dénonce la mauvaise gestion, pour ne pas dire la non-gestion, du problème. J’entends que l’UCLouvain veut aller en appel de la décision du tribunal. Cela ne changera rien à la situation sur le fond. L’université doit mettre en œuvre les premières recommandations de la professeure Françoise Tulkens, présidente d’un comité d’experts créé par l’université sur la question. J’encourage l’université à développer un plan ambitieux avec des moyens et du personnel pour protéger son personnel et ses étudiants. Je rappelle que l’objectif de développement durable numéro 5 est l’égalité des sexes."