Le directeur du site de Logistics Nivelles a quitté le site sans encombre

Le directeur aurait indiqué que des décomptes plus précis allaient être communiqués au personnel à licencier pour lundi prochain. Du côté syndical, la consigne était de ne pas céder aux provocations et éviter la violence, alors que CNE et FGTB estiment que la direction de Kuehne+Nagel fait tout pour pousser les travailleurs à bout avant la fermeture complète du site, prévue à la mi-novembre.