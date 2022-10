Six balades guidées sur la Voie du Présent, accessible aux PMR grâce aux joëlettes

Dominique Baecke est décédé le 30 octobre 2020. Il n’a pas pu mener son projet à terme. Ses amis et la famille ont réalisé son rêve avec le concours de Thibaut Thyrion, le garde forestier de l’UCLouvain. Le parcours de 2,8 kilomètres a été inauguré un an après le décès de Dominique. Il est bordé des sculptures en bois réalisées par Dominique Gilis.

Plus de 500 € pour CAP 48

Samedi dernier, l’ASBL es Passeurs avec le concours de l’UCLouvain, le Bois del Terre et le Cercle de naturalistes de Belgique ont proposé des balades guidées sur ce parcours appelé voie du Présent. "Les bénéfices de la journée seront versés à l’opération CAP 48 à laquelle nous devrions verser un peu plus de 500 €. Quarante-huit personnes ont participé à ces balades, dans une excellente ambiance", a expliqué Christian Brodkom, de l’ASBL des Passeurs.

Les guides naturalistes Jean-Louis Walnier et Claudine Delvaux ont accompagné les groupes. "No us avons notamment montré comment reconnaître un arbre par son écorce et aussi expliqué quelles espèces végétales nous avons rencontré sur le parcours", a indiqué Jean-Louis Walnier.

Plusieurs personnes handicapées ont pu s’installer sur les joëlettes pour profiter elles aussi du parcours. "La fondation Luc Legrain a financé l’achat d’une joëlette. Celle-ci reste à demeure au Bois del Terre. C’est aussi Luc Legrain qui a formé huit personnes à la manipulation des joëlettes", précise encore Christian Brodkom.