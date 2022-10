Écrire un livre avec des élèves de 6e primaire: le projet fou de Charles Libert et Bruno Humbeeck

Le principe est d’aider des classes de sixième primaire à passer d’une feuille blanche à un livre en format de poche. Et cela semble ravir les quelques classes qui y participent. En effet, s’il n’y avait que deux groupes participants l’année passée, ils ne sont pas moins de onze cette année. Cette œuvre, ce sont les enfants qui la produisent dans son entièreté. Par classe, ils écrivent l’histoire, basée sur un thème, ils réalisent les illustrations et créent les pages de couverture. "On fait aussi ça pour promouvoir la coopération et pas la compétition", ajoute Charles Libert. Parce que ce projet se confectionne par classe, à travers un travail collectif et mené par les enfants exclusivement. Par le biais de l’écriture, le projet permet d’aborder toutes les matières. Par exemple, les compétences mathématiques peuvent s’exercer. "Identifier et effectuer des opérations dans des situations variées, calculer des pourcentages via des calculs concernant le livre, présenter des stratégies qui conduisent à une solution, etc.", justifie Charles Libert.

La conjugaison et l’orthographe passent au second plan par rapport à la valeur artistique que demande ce projet. Prendre du plaisir, c’est l’essence même de ce processus d’écriture et de création.

Mettre l’aspect artistique au centre

Pour pousser le projet encore plus loin, le livre est suppléé de dessins réalisés par les enfants eux-mêmes. Reprises par un infographiste, les œuvres sont ensuite intégrées directement dans les histoires ou même choisies en page de couverture. "Je me souviens l’année passée, il y avait une petite fille qui était en décrochage scolaire. Elle a fait l’effort de réaliser un dessin et il a été choisi comme page de couverture. Il était magnifique et elle était super contente. J’espère que ça va lui permettre de trouver sa voie", confie celui qui a fait naître le projet.

Une fois finalisé, le livre est ensuite vendu en boutique et sur internet. L’ultime consécration est là, voir son livre dans une vitrine de librairie. Tous les profits sont entièrement pour les enfants directement. Avec ceux-ci, des jeux éducatifs sont par exemple achetés à leur destination. Une fois le livre publié, les jeunes auteurs peuvent vivre l’aventure jusqu’au bout. Des séances de dédicaces sont organisées pour qu’ils puissent jouir pleinement de leur vie d’écrivain pour un temps.

Promouvoir le travail local et les circuits courts

L’édition des différents livres créés par les élèves de sixième primaire se fera, en fin d’année, dans une maison brabançonne. L’auteur à la base du projet, Charles Libert, est lui Brainois. L’infographe qui retouche les dessins et les imprimeries où les livres trouveront leur version solide sont tous Belges. Enfin, les séances de dédicaces ont toutes lieu dans des commerces proches des écoles.

Au travers de cette grande aventure, les enfants auront vécu une expérience unique de création collective et les enseignants y trouvent là l’opportunité de travailler nombre de compétences sur base d’un projet enthousiasmant. À noter que le thème de cette année est "Le Tour du Monde".