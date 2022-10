Brûlé aux membres inférieurs et supérieurs

Et Ezechiele F., l’ouvrier de la société Home Vision, reconnue depuis 2003 pour son expérience en matière de micropieux de fondation, est aussitôt brûlé sur vingt pour cent du corps, aux avant-bras et aux jambes. Le feu fut rapidement maîtrisé et un extincteur suffit à l’éteindre. L’incident ou plutôt l’accident se produit le 7 juillet 2021 sur un chantier ouvert à Grez-Doiceau. Comme toujours en pareil cas, la justice se charge d’établir d’éventuelles responsabilités avec, in fine, un renvoi en correctionnelle si elle estime que des erreurs ont été commises par la société et son administrateur voire aussi par la victime.