Une soirée des mérites sportifs très éclectiques à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ains, Ariane Pindeville du Karaté Club Shitokai LLN a reçu le prix de la bourgmestre pour ses performances sportives, les nombreux stages qu’elle organise et la gestion des 200 membres du club qu’elle gère à Louvain-la-Neuve. Brendan et Killian Sanglier, du même club, ont également été mis à l’honneur, ainsi qu’Adam De Troch du Déaï Karaté Club, Yoenn Vertroost du Taekwondo Samjok-O et la judoka Marion Vandewoestijn du Judo Club d’Ottignies.

De l’ambiance avec les Balle’stringues

On y a aussi récompensé plus classiquement les sportifs du club d’athlétisme le CS Dyle, ainsi que les nageurs du Boust. Nafy Thiam, championne de Belgique cadettes au lancement du poids – avec un nouveau record de Belgique (14m62) qui efface le précédent, datant de plus de trente ans – a reçu le prix de l’espoir féminin. Le prix masculin, lui, a été remis par Clément Geens, numéro un belge en padel, récent champion de Belgique avec l’équipe des Coquerées. Le nageur Charles Tais a reçu le prix de l’espoir masculin, il a terminé troisième au championnat de Belgique. " Ma meilleure performance de l’année, a-t-il précisé.

Les dames 1 du hockey club de Louvain-la-Neuve et l’équipe féminine de football du Balle’stringues Pénélope ont mis beaucoup d’ambiance sur la scène. Les dames du hockey sont montées en division 1, division dans laquelle elles vont tenter de se maintenir. Les Balle’Stringues sont montées en division Magic après avoir tout gagné la saison dernière.

Trois prix spéciaux

Trois prix spéciaux étaient également décernés. Le prix handisport a été remis par Thierry Zintz au nageur Aymeric Parmentier détenteur de quatre records du monde. Le prix du fair-play est revenu aux trois clubs de la ville: le club de football, de hockey et de rugby. Tous trois mènent des actions concertées en faveur du fair-play dans leurs clubs respectifs. Un prix de l’arbitre a aussi été remis par l’arbitre de rugby Luc Van Wielle à Magali Sergeant. Elle est arbitre internationale de hockey, elle a notamment sifflé la demi-finale du championnat d’Europe des moins de 21 ans.