"Madame Enseigne" aide les jeunes en difficulté en maths et.. cartonne sur TikTok

Avec le boom du numérique dans les écoles, notamment lors de la crise sanitaire, sa manière d’enseigner a, comme pour tous les profs, dû être remis en question. "Un tableau interactif est un outil magnifique mais il n’est pas là pour qu’un cours soit juste projeté devant un élève qui s’ennuie déjà à la deuxième “slide”. J’ai donc réfléchi à des moyens de rendre les cours plus dynamiques et j’ai créé toute une série d’outils pédagogiques."

Des outils qu’elle met gratuitement à disposition de ses élèves mais qu’elle a aussi eu envie de partager à ses collègues enseignants. "Je suis devenue formatrice avec l’objectif d’apporter des solutions aux professeurs qui désirent donner du peps à leur enseignement."

En plus de donner des formations en présentiel, Aude Kerkouche propose des modules en ligne sur son site internet. "Ce sont des capsules vidéos que les enseignants peuvent acheter via un abonnement. Une formule qui leur permet de suivre la formation quand ils le veulent, en parfaite autonomie", précise-t-elle.

Une vidéo TikTok vue plus de 500 000 fois

Récemment, Aude Kerkouche a choisi de parler le langage des jeunes pour mieux leur faire comprendre les mathématiques. Sans complexe, elle est devenue "Madame Enseigne" sur les réseaux sociaux. "Je propose des tutoriels de quelques minutes sur des matières spécifiques comme les équations, la factorisation ou les produits remarquables… Je ne travaille pas de la même manière sur Instagram ou sur TikTok. Sur Insta, mes abonnés sont plutôt des profs, sur TikTok, des élèves."

Devant la caméra, elle ne partage pas uniquement du contenu pédagogique, elle se filme également en train de blaguer, de danser… "Me mettre en scène sur les réseaux sociaux permet de rendre le métier d’enseignant plus accessible. Les jeunes se disent qu’en fait, la prof peut être drôle, sympa. Que ce n’est pas juste une peau de vache qui est là pour péter ses élèves. Juste avant les examens de juin, j’ai posté une vidéo où je dansais avec ma classe, elle a été vue plus de 500 000 fois", sourit la Waterlootoise qui s’est auto-formée au tournage et au montage vidéo.

Son compte Instagram affiche plus de 500 abonnés, son compte TikTok, qui n’existe que depuis cinq mois, en compte lui 5 000. "J’ai également lancé une chaîne YouTube et un podcast destinés aux jeunes enseignants qui débutent ", conclut-elle.

Afin de partager son dynamisme à d’autres professeurs, la jeune femme a présenté son travail jeudi midi au festival "Out of the books" dans le cadre de l’animation "Les enseignants ont du talent".