Mais voilà, après un peu plus de deux années sans carnaval, en raison de la crise sanitaire, le trésorier et le secrétaire du comité ne se sentent plus l’âme de s’investir dans cette conséquente organisation, après 25 ans de bons et loyaux services.

Après une réunion la semaine dernière, le reste du comité a suivi le mouvement de démission et donc, à ce stade, il n’y aurait pas de carnaval en 2023. "J’ai en effet appris la nouvelle. Il y avait bien quelques rumeurs, réagit Axel Schepers. Déjà avant la crise sanitaire, on évoquait une volonté de changement, de choix à faire. Je comprends la position du comité mais je ne peux me résoudre à ne rien faire car je n’imagine pas 2023 sans ce rendez-vous. Il faut sauver le carnaval d’Hélécine."

L’échevin a donc lancé un appel aux Princes pour les réunir ce mardi soir et évoquer ensemble les possibilités. "Toutes les forces vives sont les bienvenues, bien entendu. Les Princes sont conscients des enjeux et de ce que le carnaval représente. J’ai des propositions à faire, des idées à mettre en place. Il est probable qu’il faille repenser la formule et répondre à une demande pour proposer un événement plus local, plus en phase avec le village. Il faudra certainement reculer, pour mieux sauter par la suite, qui sait ? C’est peut-être aussi la bonne occasion d’enfin trancher sur des décisions qui, jusqu’ici, n’ont pas été prises."

Le carnaval d’Hélécine, ce n’est pas qu’un week-end d’organisation même si c’est la partie la plus visible avec des soirées de vendredi et samedi qui attirent souvent 1500 personnes. Sans parler du dimanche où dans les rues du plus petit village du Brabant wallon, on peut recenser jusque 10 000 spectateurs. "Ce sont 32 chars qui défilent en effet, cela attire du monde. On a aussi des échanges avec d’autres comités carnavalesques. Il est temps de mettre tout sur la table et imaginer le futur carnaval d’Hélécine. Par exemple, est-ce encore opportun d’avoir ce chapiteau à chauffer, sachant qu’il faut plus de 2000 litres de mazout pour cela. Hélécine ne serait plus Hélécine sans son carnaval. Je reste positif et prêt à mobiliser pour que le rendez-vous soit à l’agenda 2023 !"