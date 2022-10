L’homme est colérique et violent, comme l’attestent deux jugements rendus en 2018 et 2021 pour des faits identiques de violences accentués par une consommation excessive d’alcool.

Le couple a une fille qui adore son papa. "Papa, je t’aime", lui a-t-elle écrit alors que ses parents se déchirent. Une première séparation est intervenue puis un rabibochage s’est opéré entre ces deux sanctions.

Eu égard à la personnalité de l’un et à une forme de précarité de l’autre qui n’a ni PC ni avocat, les modalités d’hébergement décidées par le tribunal de la Famille sont malaisées à être exécutées.

La femme semble n’avoir pas coopéré à l’apaisement du climat. "Tu es un déchet", écrira-t-elle à Franky qui est taraudé par des soupçons de jalousie.

Bref, c’est déjà la déglingue lorsque Franky ne parvient pas à obtenir de réponse aux questions qu’il ne cesse de se poser à propos de sa file. "Où est-elle ? Et avec qui ?"

Elle le laisse dans le flou le plus total. Il a appris qu’elle vit à Waterloo avec un nouveau compagnon. Il envoie des messages menaçants (son avocat conviendra que son client est allé trop loin dans les termes utilisés) qui valent la prévention de harcèlement en février et mars 2022 (jusqu’à 200 sms par jour) et deux autres de coups portés le 18 février 2022 à Waterloo à son ex-compagne ( "Je l’ai repoussée, elle est tombée toute seule") et à son nouveau compagnon.

Une peine ferme de vingt mois fut requise. Le tribunal n’est pas allé aussi loin, un an ferme et confiscation du GSM.