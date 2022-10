Huit QR codes pour mieux connaître Quenast

La bourgmestre Patricia Venturelli était bien entendu présente pour inaugurer ce parcours: "ces panneaux permettent d’expliquer l’histoire du village et son patrimoine. Non seulement aux touristes, mais aussi aux habitants de la commune."

Ils viennent s’ajouter aux sept panneaux déjà installés à Rebecq. "L’objectif, c’est d’en créer à Wisbecq et Bierghes également", ajoute-t-elle. Les autorités devront, pour ce faire, demander au service touristique de la commune, mais aussi au guide, au cercle d’histoire, qui ont tous collaboré pour collecter les informations indiquées sur les panneaux et sur les pages liées au QR codes. "On a développé plusieurs projets au niveau du tourisme à Rebecq. La problématique du Covid a montré qu’il fallait proposer un tourisme de proximité aux gens, qui soit possible individuellement, lorsque la pandémie ne permet pas de se voir en groupe. On s’inscrit donc dans cette démarche."

Il y a un peu plus d’un an, les rénovations du musée de la bière ont été présentées au public. Il y a bien évidemment les moulins d’Arenberg, le Mémorial ou encore le fameux Train du bonheur. "Nous avons aussi réalisé une balade spécifique sur les traces de la famille Solvay. Il ne s’agit pas de QR codes, mais bien d’un livret reprenant l’histoire de la famille au sein de la commune de Rebecq."

Une formule assez neuve qui plaît. "Depuis que nous avons placé les QR codes, je vois souvent les gens s’arrêter devant les panneaux et lires toutes les indications. C’est important qu’ils connaissent les différents villages de leur commune, leur patrimoine et l’histoire."