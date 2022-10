Démission de Françoise Pigeolet à Wavre: Ecolo salue "sa force de travail et l'ampleur de son implication personnelle"

Président de la Fédération MR du Brabant wallon, Jean-Paul Wahl a également réagi à ce départ en la "remerciant chaleureusement pour son travail". "Françoise s’est mise au service de sa ville que ce soit d’abord comme échevine puis comme bourgmestre. C’est une Grande Dame qui a toujours pris ses responsabilités et encore aujourd’hui en prenant cette décision qui n’est jamais aisée et qui l’honore, réagit Jean-Paul Wahl. Elle n’a eu de cesse de vouloir améliorer le quotidien des citoyens et ce, toujours avec cette humilité qui la caractérise. Je voudrais la remercier vivement pour tout le chemin parcouru."

Deuxième score de la LB aux élections de 2018, c’est Anne Masson qui prendra le poste de bourgmestre. "Anne connaît très bien sa commune. C’est une travailleuse infatigable. Elle a toutes les compétences pour continuer à moderniser Wavre en alliant développement économique, social mais avec le souci du respect de notre environnement et de son cadre de vie."