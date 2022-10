Coupure d’eau, les élèves du Collège Saint-Étienne libérés avant l’heure de fin des cours

Les ouvriers œuvrant pour la réfection de l’avenue des Prisonniers de Guerre, ont malencontreusement arraché une conduite d’eau dans la rue. Du coup, les habitations voisines et le Collège Saint-Étienne tout proche ont été privés d’eau pendant près de trois heures. Voyant que la situation n’était pas réglée à midi, la direction du Collège a décidé de libérer tous les élèves pour l’après-midi. "Il n’était plus possible de les maintenir sur place, il n’y avait par exemple plus d’eau aux toilettes", nous a-t-on indiqué.