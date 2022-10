Les animations ont été appréciées par tous, que ce soit le spectacle "Croquignole" du clown jongleur Philippe Eliens, la cuisine sauvage, avec Esthel Davidsen, la construction de cabanes en terre avec Lydie Carle, du grimage par Isabelle Bouchat.

Les coprésidents et les élus Écolo ont accueilli les nombreux participants pour l’apéritif, dont de nombreux Écolos venant d’autres communes, de la Province ou du Fédéral.

Bernard Lemal a évoqué le sens de faire la fête dans la période troublée que nous vivons, et relevé le changement de paradigme. "À l’origine, l’écologie apparaissait comme une utopie portée par des doux rêveurs. Aujourd’hui, alors que le monde découvre la transition comme une nécessité et un enjeu de survie pour l’humanité, les utopistes sont ceux qui pensent que toujours plus de consommation, de technologies ou de croissance, vont nous sortir de l’ornière et des impasses où cela nous a menés. La raison a changé de camp et tous les partis ont désormais mis leur programme au vert. Écolo continuera à se battre pour entretenir l’espérance – “en vert et contre tout” – mais avec tous."

François-Marie Gerard a, pour sa part, épinglé l’importance de la démocratie pour Écolo, et la façon dont elle se pratique dans leurs assemblées générales, qu’elles soient locales, régionales ou fédérales. "Rien n’est imposé par la tête du parti et tout est débattu jusqu’au résultat produit par le débat et l’intelligence collective."

Il a également insisté sur la dimension sociale, qui est au cœur de l’écologie politique. "La solidarité est la seule réponse possible pour affronter toutes les crises que nous traversons, et dont ceux qui souffrent le plus sont les plus démunis. Chacun doit être considéré comme acteur à part entière et doit être respecté et vivre de manière décente."

Les anciens, Louis Wyckmans, Françoise Darmstaedter, Roland Vanseveren, Erik Todts et Michel Claes, ont répondu, lors d’un mini-débat animé et sympathique, aux questions d’actualité, s’accordant avec les jeunes présents sur la complexité des enjeux systémiques et le besoin d’adapter nos comportements, tout en mettant aussi en œuvre des mesures structurelles et en adaptant les infrastructures routières et autres. "On a donc bien besoin des politiques !"

Le repas a rassemblé 75 convives autour d’un mezzé et de lasagnes préparés par Altérez-vous, avant un concert rock de Nobody’s Perfect.