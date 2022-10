20 mois avec sursis pour le prof de guitare

Quand la mère de famille a interrogé la fillette, celle-ci expliqua, en pleurs, que l’homme lui mettait la main sur les cuisses, puis remontait jusqu’à son entrejambe en appuyant au point qu’elle avait mal. Pour Serge D., qui a été interrogé par la police, tout cela n’était que pure invention. D’après lui, l’enfant lui avait dit dès le premier cours qu’elle ne l’aimait pas, qu’elle ne voulait pas apprendre à jouer de la guitare et qu’elle allait dire du mal de lui pour qu’il ne vienne plus.

Le dossier a connu un rebondissement important quelques mois plus tard. En janvier 2020, un Namurois qui avait pris connaissance de l’annonce des cours donnés par Serge D. à l’entrée de l’Intermarché de Corbais, a appelé la police. L’homme était chez lui, dans la véranda où il s’était isolé avec une enfant de huit ans. Le père de famille, étonné que le prof filme sa fille, avait jeté un œil discret et venait de surprendre le prof en train d’embrasser la petite sur la bouche.

Se retrouvant sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel il y a un mois, Serge D. a nié en bloc ces attentats à la pudeur. Avec des arguments étonnants, parlant de vengeance des parents et des… risques du métier de prof de guitare. "Cela fait vingt ans que j’enseigne et je n’ai jamais dévié de ma ligne de conduite, a-t-il affirmé. Mais je sais que ça peut arriver, il y a des films sur le sujet. Je peux tomber sur des personnes comme ça, un peu mythomanes…"

Dans le jugement qu’il a rendu jeudi, le tribunal estime que les victimes ont dit la vérité, et écarte les dénégations du prévenu qui, par ailleurs, avait déjà été condamné pour attentat à la pudeur en 2004.

L’homme écope d’une peine de vingt mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire. Pour bénéficier de celui-ci, il devra poursuivre un suivi médicopsychologique régulier, et se prêter en plus à un suivi spécialisé pour les auteurs d’infraction à caractère sexuel. Il lui est également interdit de se retrouver seul en présence de mineurs d’âge, et de donner des cours de musique aux enfants.