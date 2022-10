1 300 personnes au festival Out of the Books: « C’est une mine d’or pour les enseignants »

"Ce festival est une mine d’or pour les enseignants. Il est l’occasion de venir se nourrir de plein de bonnes idées, nous confie Véronique, professeur dans le primaire. Les stands sont nombreux, variés et les conférences vraiment très intéressantes. Je suis déjà venue l’an dernier et je me suis beaucoup servi des jeux que j’avais trouvés ici au stand d’AbracadaMath. Je suis donc de retour pour faire d’autres découvertes. Et puis, cette journée rentre dans le cadre de notre formation obligatoire, ce qui est génial."

À la sortie de l’une des salles de conférences aménagées au rez-de-chaussée, le public semble enchanté par l’exposé de Perrine Bigot sur le thème: Mieux observer les jeunes en difficultés, pour mieux les accompagner ! Parmi les participants: Nathalie Philippot, originaire de La Hulpe. Cette directrice de l’école communale de Petit-Rœulx et de l’école des Marronniers, à Seneffe, a emmené, jeudi, l’entièreté de son corps professoral au festival, soit 40 enseignants dont des Bulgares présents dans le cadre d’un projet Erasmus. "J’ai proposé ce festival comme une journée de mise au vert parce que ça fait du bien de se retrouver tous ensemble en dehors de l’école, dans un cadre différent, explique-t-elle. C’est convivial et il y a des échanges riches envisageables. Mes enseignants ne sont pas obligés d’assister aux conférences ni de se procurer du matériel, ils picorent ce qu’ils veulent, comme ils le veulent…"

Le changement oui mais il faut outiller les enseignants

Cette directrice, contrairement à d’autres à en croire les témoignages recueillis sur place, est très ouverte au changement et aux nouvelles approches pédagogiques. "Dans les mesures de mes possibilités, je soutiens toujours mes enseignants dans leurs initiatives, explique-t-elle. Certes, nous avons des objectifs à atteindre dans le cadre du plan de pilotage mais nous pouvons mettre ce que nous voulons en place pour y arriver. Outiller les professeurs est un début et ce festival répond parfaitement à ce besoin. Ici, je suis venue chercher des informations sur l’utilisation du numérique, sur l’école du dehors que j’aimerais beaucoup intégrer. Nous travaillons aussi pour devenir une structure plus inclusive et à ce sujet, beaucoup de pistes sont exposées ici".

Au vu du succès rencontré, les organisatrices Alexia Martin et Sophie Vanden Plas donnent déjà rendez-vous aux enseignants en 2023 pour la 5e édition.

Des formatrices en communication non-violente étaient présentes au festival dans le but d’œuvrer à un changement de société au départ de l’éducation.

L’équipe d’Ess’Aimer, CNV-Education

Formatrices certifiées en communication non-violente, Dominique Gilkinet, Aurore Squelard et Mira Vanden Bosche tenaient le stand d’Ess’Aimer, CNV-Education jeudi et vendredi. "Nous accompagnons des adultes référents (parents, enseignants…) qui veulent se former à cette méthode qui invite à sortir d’un système de réaction pour aller vers la relation, la connexion, la compréhension mutuelle et la création coopérative, explique Mira Vanden Bosche, de Tourinnes-la-Grosse, formatrice certifiée depuis 14 ans. Cela par le biais de formations de 2 ou 3 jours, d’ateliers, de projets de classe, de soutien aux équipes éducatives… Notre intention d’œuvrer à un changement de société au départ de l’éducation."

Cette méthode est notamment utilisée pour la gestion de conflits dans une classe ou dans la cour de récréation ainsi que dans la prévention et l’accompagnement du harcèlement. "C’est un processus qui peut prendre un peut de temps car il ne s’acquiert pas en une fois, c’est comme le sport, il faut intégrer les techniques de la communication non-violente et s’entraîner", conclut-elle.

Infos: www.cnvbelgique.be