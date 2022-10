Le festival européen de la coupe mulet a enflammé l’Etable d’hôtes à Virginal: « Essayer le mulet, c’est l’adopter »

Bavar, un conteur qui porte le mulet depuis douze ans, a aussi fait le choix de cette coupe par volonté d’affranchissement: " Je voulais un truc qui dise fuck off !

Mais pour lui, le mulet est un vrai avantage au travail: "Les gens se disent: Qui est ce type ? Ils veulent savoir".

Pour d’autres, comme Thomas, Namurois d’origine qui vit depuis une quinzaine d’années à Saumur (France), le mulet, "c’est parti d’un défi et c’est devenu un mode de vie."

L’esprit mulet, c’est la tolérance, une manière d’aller vers les gens

Cheveux courts devant et longs sur la nuque, le mulet n’est pas une simple coupe: "L’esprit mulet, c’est la tolérance, c’est une manière d’aller vers les gens", explique l’une des organisatrices. Et si le mulet est festif, il ne l’est pas seulement: "Pour les femmes notamment, ça touche aussi à la confiance en soi car certaines adoreraient en faire un mais n’osent pas."

Alors le festival offre un moment de convivialité, à ceux qui portent ou non le mulet. "Ça nous confirme que les gens ont envie de se rassembler."

Pendant la journée, les quelque 500 festivaliers présents à L’Etable d’Hôtes ont pu déambuler entre ateliers contes, concerts et DJ’s… et le stand coiffure en plein air pour celles et ceux qui, devant tant de mulets – "348 réunis sur 220 mètres carrés !", indique Edgar Funkel, l’un des organisateurs –, se décideraient à sauter le pas.

Le festival a aussi été l’occasion d’organiser une fête de la bière, en association avec la Brasserie Dupont. Edgar Funkel apporte à ce sujet une précieuse indication: "en moyenne, c’est 4,6 litres de bière consommés par personne". Malgré cela, aucun problème n’a été à déplorer. "Ça nous a confirmé que le mulet est un public bienveillant."

Le concours du plus beau mulet divisé en quatre catégories

Mais le festival, c’est surtout une compétition du plus beau mulet, divisée en quatre catégories: les enfants, le mulet de couple, le mulet "atypique" et enfin, le mulet "traditionnel". Les deux présentateurs, Diane et Steve, ont invité sur scène la centaine de compétiteurs inscrits, les présentant par leur nom de scène et le "talent" de leur mulet. Et les participants ont fait preuve d’une belle inventivité: on a ainsi pu voir passer Gaby Crockett (dont le mulet a, selon ses dires, le talent de "faire pleurer sa mère"), Amulet Poulain, Mulord, etc. Certains se sont même fendus d’un pas de danse sur scène ou d’un petit mot à l’adresse du public, comme Bavar: "Porter le mulet, cela signifie que nous vivrons libres, que nous vivrons heureux !"

Diane et Steve se sont également assurés de l’enthousiasme du public en criant à quelques reprises: "Cu ?". Réponse attendue: "Mulet !"

Et cette année, c’est Eddy Michel, jeune Poitevin de 24 ans, qui se voit sacrer champion d’Europe de la coupe mulet. Il succède ainsi à un Belge, Nicolas Vanderkelen, originaire d’Hanret.

Devant le succès de cette année, Edgar Funkel sourit: le festival sera reconduit, "c’est clair et net !"

