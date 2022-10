Logistics Nivelles : la CGSLB s’en prend à la direction

La direction du groupe logistique Kuehne+Nagel, qui gère Logistics Nivelles, avait en effet annoncé à l’automne 2021 son intention de fermer complètement le site, mettant en péril près de 550 emplois.

La procédure Renault n’a pas débouché sur une remise en cause de cette décision radicale et depuis le mois de juillet, plusieurs vagues de licenciements interviennent pour arriver, à la mi-novembre, à l’arrêt total des activités dans les entrepôts d’où étaient approvisionnés les magasins Carrefour.

Mais d’après la CGSLB, syndicat minoritaire parmi les travailleurs de Logistics Nivelles et qui avait publiquement exprimé ses doutes en juin sur le plan social, les choses ne se passent pas bien du tout.

« Maltraitance psychologique »

Dans un communiqué émis vendredi, le syndicat libéral évoque une "maltraitance psychologique des travailleurs licenciés", et un manque de respect par la direction de ses engagements vis-à-vis du personnel.

Barbara Leduc, la permanente CGSLB pour le Brabant wallon, explique notamment que les décomptes qui sont fournis aux travailleurs dont le départ est imminent contiennent certaines erreurs de calcul, parfois de plusieurs milliers d’euros en défaveur du personnel.

"Les gens qui ont fait toute leur carrière dans cette société n’en peuvent plus d’être maltraités, indique la permanente. On leur demande de signer une convention qui ne leur laissera pas la possibilité de réclamer leur dû s’il y a des erreurs dans les décomptes. Moi, je ne peux plus aller sur le site, suite aux pressions que j’ai subies de la part des autres syndicats pour signer l’accord au mois de juin. Mais mes délégués me rapportent des situations dramatiques. La direction pousse les gens à bout, pour qu’ils aient envie d’en terminer et qu’ils signent sans discuter."

La CGSLB demande dès lors à la direction que les travailleurs qui seront licenciés reçoivent des décomptes détaillés, et pas des sommes globales ne permettant pas une vérification complète. Et qu’ils ne soient pas forcés à signer des conventions individuelles de fin de contrat avec des clauses de renonciation les empêchant de faire valoir leurs droits.