Le CS Nivelles, c'est quarante ans d'amateurisme revendiqué à l'ABSSA

Il y a aussi chez nous une ligue qui est à l’abri de ce type de reproches: outre les clubs affiliés à l’Union belge, il existe d’autres associations, à l’amateurisme revendiqué, où on joue chaque week-end bien plus pour le plaisir que pour la performance. Ce sont les 166 clubs inscrits à l’ABSSA, l’Association belge des sports du samedi.

Des chauffeurs d’autobus du dépôt de Nivelles, à l’origine

Dans la cité des Aclots, le CS Nivelles, qui compte 85 membres, a deux équipes qui jouent actuellement en Division 4B et 6B. Et comme le club s’est affilié à l’ABSSA en 1982, joueurs et dirigeants étaient invités mardi à l’hôtel de ville, pour marquer le 40e anniversaire. "Il s’agissait initialement de chauffeurs d’autobus du dépôt de Nivelles, qui avaient décidé de se retrouver pour jouer au foot ensemble car il leur était difficile d’être affiliés à un club de l’Union belge et de participer aux entraînements réguliers, vu leurs horaires de travail, a rappelé l’échevin des sports, Germain Dalne. Au départ, le club affrontait les pompiers, les commerçants de Nivelles et d’autres équipes de la région."

En 40 ans de compétition ABSSA, l’AS Nivelles devenu le CS Nivelles a tout de même remporté trois titres, dont un en deuxième division qui lui a permis de se hisser en Division 1.

Mais le vrai objectif du club aclot, c’est de maintenir en son sein l’esprit de camaraderie. "On est une bande de copains, qui jouent pour l’ambiance, résume le président Pascal Huyberecht. Parfois, certains jeunes déçus d’autres clubs viennent chez nous pour prendre du plaisir. Il y a aussi moins de contraintes pour les entraînements. Et puis les matchs ont lieu le samedi après-midi, ce qui est plus pratique pour certains que le dimanche."

Huit euros dans la caisse en fin de saison

Cette petite réception à l’hôtel de ville constituait aussi l’occasion, pour les autorités communales et les membres du club, de remercier la cheville ouvrière et le véritable pilier du CS Nivelles, Arnold Couteau. Sans oublier sa compagne Nicole, qui a connu les temps héroïques, quand les maillots plein de boue de tous les joueurs revenaient à la maison à la fin des matchs pour passer dans la machine à laver de la famille.

Aujourd’hui, heureusement, le club joue au domaine militaire et on est passé à l’ère des pelouses synthétiques. "Je me souviens aussi d’une saison terminée avec 8 euros en caisse, glisse Arnold Couteau. On a travaillé dur pour s’en sortir. Aujourd’hui, ça va."

De quoi parfaitement illustrer la conclusion du discours de remerciement de l’échevin des sports, mardi soir. "Le mot “amateur” n’a rien de péjoratif: étymologiquement, c’est celui qui aime. Et je pense que vous aimez profondément ce que vous faites, sur le terrain mais bien sûr aussi en dehors !"