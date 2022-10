Les visiteurs découvriront divers stands qui seront animés par quelques-uns des partenaires habituels de cette police, les moyens spéciaux de la Police fédérale, l’appui aérien, le SEDE (Service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs) moins connus du grand public que les pompiers et l’ACS (Amicale des Corps de Sauvetage).

L’occasion leur sera donnée de se plonger dans le quotidien d’un enquêteur, découvrir le travail du laboratoire de la Police technique et scientifique, jouer le rôle d’un suspect lors d’une prise d’empreinte et, bien sûr, visiter les cellules.

Parmi ces visiteurs, il s’en trouvera peut-être l’un ou l’autre qui rechigne à porter au volant sa ceinture de sécurité, une infraction sanctionnée d’une amende ou, à l’occasion, d’une peine plus lourde en cas de récidive(s). Les organisateurs ont prévu pour eux une voiture tonneau qui devrait les convaincre de découvrir l’efficacité du port de la ceinture pour éviter les atteintes corporelles en cas d’accident. Ils sensibiliseront aussi aux effets indésirables de l’alcool au volant en empruntant un parcours alcoovision.

Faire graver son vélo

Cette journée sera également l’occasion de faire graver les vélos afin de les protéger contre le vol, de découvrir les nouveaux véhicules utilisés par la zone ainsi qu’une série de bonnes pratiques pouvant protéger contre le vol.

À ce propos, le conseiller en prévention vol se fera un plaisir de dispenser de petites astuces pour assurer la meilleure protection possible contre les cambriolages et il proposera aux visiteurs de s’essayer à un nouveau jeu interactif sur la prévention des vols et des incendies.

Quant au coordinateur d’un PLP (Partenariat local de prévention), il expliquera la plus-value à créer un tel réseau au sein des quartiers.

S’essayer au tir

Une des "attractions" de cette journée sera à coup sûr la possibilité offerte de s’essayer au tir avec des moniteurs, d’enfiler une tenue maintien de l’ordre, d’effectuer un parcours d’entraînement et de découvrir un élément essentiel du métier de policier, la communication radio.

Ah ! On allait l’oublier, ce jeu auquel conviera un Commissaire Mazer, retrouver la personne qui détient le code du coffre en utilisant différents indices. Une surprise attend les plus fins limiers.

Le mot de la fin au commissaire divisionnaire Laurence Coppieters, chef de zone. " Je me réjouis d’accueillir les visiteurs, entourée de ma nouvelle équipe de direction et de mes collaborateurs/collaboratrices, tous et toutes soucieux de rendre la journée attractive, éducative, dans un esprit de partage et de convivialité.

Les activités se dérouleront route de Genval, 157/159 à Lasne.