Anne Masson deviendra bourgmestre de Wavre, ce 22 novembre. L’actuelle première échevine a tenu à remercier Françoise Pigeolet: "Le travail qu’elle a accompli est immense. Elle a, pour toujours, marqué le cœur des Wavriens, mais aussi de celles et ceux qui l’ont accompagnée. Je tiens à la remercier pour cet investissement de deux décennies au service de notre ville, au service des Wavriens. Je ne peux que saluer le courage de cette décision qui l’honore."

"Je suis prête à reprendre officiellement le flambeau. Je mesure les responsabilités qui seront les miennes. Je suis une femme de l’ombre, de dossiers. Je suis prête à passer de l’ombre à la lumière. C’est un vrai défi personnel, mais aussi un défi collectif. Et je sais que je peux compter sur une équipe. Je suis prête et, surtout, je ne suis pas seule."

Anne Masson sait que la tâche sera ardue, que les temps sont durs. "Les semaines prochaines seront déjà bien remplies avec le budget qui sera présenté en décembre."

Et la crise énergétique, qui frappe durement les communes après celle du Covid, ne facilitera pas la tâche de la future bourgmestre: "Ce n’est pas un chemin de roses qui s’ouvrent devant nous, confirme Anne Masson. Contrairement à la crise sanitaire où on avait des perspectives plus optimistes avec les vaccins, ici, ce sont plus que des incertitudes, c’est un horizon complètement bouché. Franchement, ça nous contraint à une nouvelle façon de réfléchir. Notre plan pour la mandature était extrêmement ambitieux. Il devra être revu. La crise énergétique et sociétale va prendre du temps à s’estomper, je le crains."