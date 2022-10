Une académie pour les « moucheurs »

Après trente ans consacrés à la vente de matériel et à la pêche à la mouche qu’il a pratiquée un peu partout dans le monde, le Brainois Guy Debeuf a cédé son commerce l’été dernier. Mais il n’a pas raccroché sa canne, loin de là: au travers de l’ASBL Le Coin Mouche, il a fondé une académie pour partager son expérience et former de nouveaux pêcheurs, respectueux de l’environnement et des poissons.

Miss Brabant wallon: « Cette aventure me permet de me retrouver »

Étudiante en sciences biomédicales, Victoria Kembukuswa est une jeune Waterlootoise qui ne pensait pas porter un jour une écharpe aux couleurs de son pays autour du cou. En effet, si celle-ci a récemment été couronnée du titre de Miss Brabant wallon, elle ne s’y sentait pas prédestinée.

Wavre: Le stade de hockey wavrien en panne de financement

Le stade Justin Peeters sera-t-il bien transformé en stade national de hockey ? La question est désormais à nouveau légitime.

Le budget de 6,4 millions prévu pour la transformation du stade wavrien et l’aménagement d’un nouveau terrain de hockey ne sera pas suffisant pour concrétiser le projet. Il va falloir ajouter un tiers de cette somme pour y parvenir.

Initialement, le budget de 6,368 millions d’euros devait être assumé par la Région wallonne (3,562 millions), la Province du Brabant wallon (800 000€), la Ligue francophone de hockey et le Lara Hockey Club de Wavre, qui se partageront l’occupation du nouveau stade.

La Ligue a fait savoir qu’elle ne pourrait pas financer le surcoût de 2 millions.

Le gouverneur face à 800 « antivax »

Ce lundi, le gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, publiait, sur Twitter, un selfie qui le montrait sortant d’un centre de vaccination: "Ça, c’est fait ! 4e dose", écrivait le gouverneur.

Un tweet qui ne manquait pas de susciter des réactions. Les "antivax" étaient présents en nombre, traitant le gouverneur de clown, de "cobaye des Big Pharma", de "parfait citoyen soumis et sujet du nouvel ordre mondial et du crédit social à la Chinoise version UE"…

Leonidas déménagera à Nivelles en 2024

Le chocolatier belge va quitter ses installations d’Anderlecht pour regrouper production, bureaux et logistique sur 5 hectares à Nivelles Nord.

Les auditoires Agora et la place Agora évacués

Des étudiants ont senti une odeur suspecte, de gaz ou d’hydrocarbures, ce mardi aux environs de 11h. Ceci a causé l’évacuation, temporaire, des auditoires Agora, de la place Agora et des commerces avoisionnants, à Louvain-la-Neuve.

Le Gracq proteste pour plus de sécurité à Tubize

Mercredi, sur le coup de 14 h, plusieurs cyclistes ont bloqué la circulation, dans un sens et puis dans l’autre, sur le pont qui fait la jonction entre Clabecq et Tubize. Une action de sensibilisation pour les automobilistes, mais aussi et surtout un signal d’alarme lancé envers les pouvoirs publics.

Centre de FomationBW à Wavre: pour des pompiers de mieux en mieux formés

Le bâtiment Vinci, dans le zoning Nord de Wavre, abrite "FormationBW": on y peaufine la formation des quelque 400 pompiers brabançons wallons.

Plus d’une vingtaine de candidats sapeurs-pompiers y apprennent le métier chaque année, mais les hommes du feu déjà en poste – ils sont environ 400 – y passent aussi pour suivre les formations continues.