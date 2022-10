Olena a créé un paradis pour les oiseaux

Cette femme dont les ancêtres ont toujours vécu dans la forêt a un contact particulier, très familier avec la nature. Son parcours de vie est pourtant plus sinueux. Elle a quitté Kiev en 1991 pour se rendre à Paris avec trois dollars en poche. Elle (sur)vivait en portraiturant les badauds et les touristes sur le parvis de Notre-Dame de Paris et les quais de la Seine. Et puis son attachement au passé, à ses liens avec la nature l’a finalement emporté. On la sent parfaitement heureuse au milieu des colombes, des faisans, des poules, des canards, des loriquets arc-en-ciel et de ses amis les perroquets. "J’ai ici aussi, raconte-t-elle, un chouca qui est blessé à l’aile. Je voulais lui donner la chance de guérir et il a pu se rétablir petit à petit. Il va beaucoup mieux et, bientôt, il repartira où il voudra."

À côté des ateliers pédagogiques qu’elle organise et de ses activités artistiques (voir ci-dessous), sa vocation demeure d’aider les oiseaux à retrouver leur milieu naturel. "Sans aucun but commercial, précise-t-elle. Ici, les animaux sont en transition."

Impossible de ne pas évoquer la situation de l’Ukraine avec elle, qui a conservé toute sa famille là-bas. Elle est en contact journalier avec l’un ou l’autre de ses parents. "Je me refuse à faire de la politique, dit-elle, mais l’humanité me déçoit. Nous pensions que l’on en aurait fini avec les guerres et on tourne en boucle au lieu de tirer des leçons de l’histoire. Mon seul but est d’alimenter la neutralité et la beauté."

La Maison des oiseaux, rue Basse Voie 31, 1370 Saint-Remy-Geest.