Sophie Agapitos et Philippe Evrard sont rejoints par le député fédéral Simon Moutquin pour un mandat de trois ans.

À deux ans des élections, leur projet "est tourné vers l’écoute des citoyens brabançons, le soutien au terrain et la construction d’un projet heureux pour la province", ont-ils fait savoir après leur élection.

Simon Moutquin, Philippe Evrard et Sophie Agapitos ont présenté un projet notamment porté sur un soutien renforcé aux locales et ses mandataires et sur un fonctionnement consolidé de la régionale: "Nous sommes face à des crises multiples depuis plusieurs années. Après la crise sanitaire, nous sommes maintenant au milieu d’une crise internationale avec des enjeux énergétiques qui ont des conséquences sociales et économiques immenses. Ces bouleversements nous obligent à être toujours plus à l’écoute des citoyen.ne.s et de leurs difficultés, mais aussi à entretenir une militance heureuse avec nos membres qui doivent se sentir portés dans leurs solutions face aux enjeux actuels et à venir."