11.000 euros par mois rien qu’en électricité : le cri du cœur d’un boulanger d’Incourt (vidéo)

À vrai dire, le boulanger de 55 ans se demande combien de temps il va encore avoir les reins assez solides pour poursuivre ses activités. Pour donner un chiffre qui plante directement le décor de la crise énergétique : il dépense près de 11.000 euros par mois rien qu’en électricité! Vous lisez bien : 11.000 euros...

« À ce rythme, dans un an, je devrai à mon tour fermer la boutique, ou plutôt les boutiques »

"Je paye aujourd’hui 11.000 euros chaque mois pour l’électricité (soit fois 3 en quelques mois). Heureusement, mes fours sont alimentés au mazout (seulement fois 2). La farine, le beurre et les oeufs ont également doublé dans la même période", détaillait-il le week-end dernier, dans une publication en forme de cri du cœur sur les réseaux sociaux (voir ci-dessous).

"J’ai une chance", poursuivait-il dans ce post sur Facebook, "c’est d’avoir senti le vent tourner et d’avoir stocké un maximum de denrées. Mais à ce rythme, dans un an, je devrai à mon tour fermer la boutique, ou plutôt les boutiques, puisqu’avec ‘Comme Avant’, de mon fils Diego, et bientôt ‘L’Héritage’, de ma fille Jade, nous alimentons 5 boulangeries (Incourt, Chaumont-Gistoux, Lasne, Grez-Doiceau et Wavre) et payons les salaires de 17 équivalents temps plein".

« Je ne toucherai pas au prix du pain carré blanc de 800 grammes »

Alain n’a pas eu le choix, il a dû se résoudre à augmenter ses prix il y a deux mois et il va malheureusement devoir procéder à une nouvelle hausse. C’est "le minimum pour garder l’activité viable. Mais je ne toucherai pas au prix du pain carré blanc de 800 grammes, devenu notre meilleure vente avec la crise. C’est 2,9 euros et je n’y toucherai pas! Plutôt fermer boutique. Les gens sont tous impactés par cette crise et moi je crois dans le rôle de lien social de notre boulangerie de village."

Le sympathique boulanger avait besoin de vider son sac et d’être tout à fait transparent avec ses clients. Son commerce connaît la crise. Et il ne sait pas de quoi demain sera fait...

En attendant, il fait le gros dos avec ses collaborateurs. Il bosse comme un fou, tout en gardant son sens de l’humour qui met directement à l’aise. Dans l’espoir de jours meilleurs... "On va se serrer les coudes et rester ouvert jusqu’à ce qu’on ne puisse vraiment plus".