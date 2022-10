On connaît les dates du marché de Noël de Court-Saint-Etienne

Suite au bilan positif dressé à l’issue des trois éditions du marché des producteurs et artisans locaux organisées à Court-Saint-Étienne cet été, avec la présence de jusqu’à 25 producteurs et d’artisans lors de la deuxième édition fin août, la Commune compte bien continuer l’année prochaine. "Nous envisageons de poursuivre l’initiative mais en responsabilisant un peu plus les producteurs. Ils devront notamment apporter une table", précise l’échevine du Commerce, Mary-Line Romain.