Leonidas va construire une nouvelle usine dans la zone industrielle de Nivelles Nord

Concrètement, les activités, exploitées actuellement sur deux sites, l’un comprenant les bureaux et la production, l’autre comprenant l’entrepôt, seront regroupées sur un site de plus de 30 000 m², supérieur d’environ 30% à la superficie actuelle.

La nouvelle usine vise la certification BREEAM Excellent. Cette dernière souligne la démarche environnementale de l’ensemble du projet. Elle prend en compte la santé et le bien-être des travailleurs, la gestion de l’énergie et de l’eau, le transport, la mobilité, les matériaux utilisés et la gestion des déchets.

Le nouveau bâtiment sera construit selon les normes d’hygiène les plus poussées du moment en suivant les recommandations EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). Le transfert des activités dans la nouvelle usine débutera en été 2024 pour autant que le permis de construire et les différentes phases de la construction soient en ligne avec les prévisions.

" Ce nouvel ensemble présentera de nombreux avantages au niveau de la localisation, de l’environnement, de la production, de la logistique et du bien être pour l’ensemble du personnel, dit le communiqué de Leonidas. La nouvelle situation offrira un environnement de travail propice au bien-être du personnel. Il dotera l’entreprise d’un nouvel outil qui améliorera la capacité et l’efficacité de la production et permettra d’élargir la gamme des produits, en proposant encore plus de diversité et d’innovation aux consommateurs. De plus, le fait de rassembler sur un même site la production et l’entrepôt est un atout indéniable d’un point de vue logistique et limitera les transports et nuisances environnementales.

Le pôle R&D sera particulièrement renforcé, avec près de 1 000 m² dédiés aux différents laboratoires et lignes pilotes. Ces aménagements permettront d’envisager des collaborations ambitieuses avec les universités et autres organismes de recherche en agroalimentaire.

"Leonidas nourrit de grandes ambitions pour l’avenir ! Cette nouvelle usine est bâtie pour accompagner le développement de Leonidas et ce, tant en Belgique que dans le monde entier, dont les 40 autres pays où notre enseigne est déjà présente, indique Philippe de Selliers, CEO de Leonidas. Elle permettra d’optimiser notre production et notre logistique tout en offrant un cadre de travail garant du bien-être de nos collaborateurs. La nouvelle usine respectera les normes les plus strictes en matière d’environnement et répondra encore mieux aux besoins de diversification et d’innovation des millions de consommateurs qui dégustent nos pralines. Grâce à cette nouvelle usine, nous allons écrire une nouvelle page dans l’histoire Leonidas."