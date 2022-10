Empoisonnement au parc  de la Dodaine à Nivelles: un acte malveillant

Les Nivellois qui suivent via les réseaux sociaux les petites et les grandes histoires qui se passent dans leur ville ont sans doute vu, il y a quelques jours, des mises en garde adressées aux propriétaires de chien. Deux personnes au moins ont dû faire prendre en charge leur animal par un vétérinaire, après une promenade au parc de la Dodaine. Du poison pour réguler la population de rats avait été répandu au sol, et les chiens y avaient goûté…