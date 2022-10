Le duo Coline et Toitoine devient Colt: « Le français est plus cohérent »

En dévoilant au public leur nouveau single Ramenez-moi, sorti ce vendredi, les deux artistes de 22 ans affirment leur volonté de désormais s’exprimer en français. "Cela fait un petit temps que j’écris des chansons en français, explique la jeune femme. En mars dernier, j’ai sorti “La salle aux lumières”, un titre dans lequel je racontais mon histoire d’amour avec une fille. C’était une manière d’assumer qui j’étais… et il s’agissait d’un sujet sur lequel je n’avais jamais vraiment réussi à mettre des mots. Je me suis rendu compte que le français était plus cohérent, me permettait de m’exprimer avec des mots justes."

Quatre ans après s’être formé, le duo prend donc un nouvel envol. "Les sonorités du français nous ont confortés dans le fait que nous voulions aller dans cette direction, ajoute Antoine Jorissen, compositeur. Et puis, nous trouvons que le français est plus en adéquation avec la musique que l’on fait."

La nostalgie des vacances d’été

Avec Ramenez-moi, le duo propose un morceau explosif emprunt d’une certaine douceur. "Ce titre évoque la mélancolie des vacances passées", précise Coline Debry dont la voix ronde et angélique vous emmène dans un univers chaleureux. "Sur ce titre, nous avons réenregistré la basse et la batterie, composés à l’ordinateur au départ. Nous avions envie d’un son plus organique", précise Antoine Jorissen.

Alors que le duo s’est déjà mis au travail dans le but de sortir un deuxième EP en 2023, il a défendu Soma, son premier EP, pour la dernière fois, sur scène, vendredi soir, à Namur.