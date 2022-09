Les Gilles nivellois sont centenaires

Plusieurs dizaines de gilles ont battu le pavé à partir de midi et jusqu’à la nuit tombée, samedi dernier, avec quelques danses à l’intérieur de l’hôtel de ville, dans la salle des mariages et même un petit rondeau dans le cloître. Il s’agissait de célébrer officiellement les 100 ans d’existence de la Société royale des Gilles nivellois, la plus ancienne société folklorique de Nivelles.

350 jeunes à la soirée MR. Et alors ?

Une polémique a enflammé la toile, évoquant des règles de sécurité bafouées: 350 jeunes étaient présents à la soirée des Jeunes MR de Jodoigne, ce qui est trop pour la salle qui abritait cette soirée. Axel Nulluy, responsables des Jeunes MR, s’explique. "Oui, la soirée a été une pleine réussite et le chiffre de 350 personnes pour la soirée est exact. Toutefois, il faut le nuancer, car ces 350 personnes se sont étalées sur la soirée."

Un raisin « impeccable » pour les vendanges à Villers-la-Ville

Samedi matin, les membres de la confrérie du Vignoble ont récolté et trié 311 kg de regent, à l’abbaye. La cuvée 2022 s’annonce plutôt bien.

Curtis Mulpas et son équipe qualifiée pour le Pierre Wynants Trophy 2022

Habitué des concours culinaires, le Wavrien Curtis Mulpas s’est qualifié, avec son équipe, pour la finale du Pierre Wynants Trophy.

UCB va investir un milliard d’euros en dix ans à Braine-l’Alleud

Le campus brainois d’UCB continue sa transformation, avec deux nouveaux investissements de 200 et 300 millions d’euros. Et ce n’est pas fini.

« Lanterna Magica » rempile pour une 2e édition encore plus féerique

Avec le succès de la première édition, qui a accueilli plus de 100 000 spectateurs, Lanterna Magica illuminera pour la deuxième fois le cœur du parc du Domaine Solvay. Du 21 octobre au 6 novembre en semaine et du 12 novembre au 11 décembre les week-ends, les curieux pourront arpenter la forêt pour une expérience sensorielle unique.

12 000 € d’acompte mensuel pour le boulanger brainois

Arnaud Szalies, propriétaire des boulangeries et salon de thé Place to Be se demande bien ce qui lui arrive. En effet, la dernière régularisation qui lui a été réclamée fin juillet s’élevait à 9 990 €. Évidemment, celle-ci s’est accompagnée d’un nouveau calcul de son acompte mensuel… 3 563 €. Mais tenez-vous bien, ce n’est qu’un début. "Deux semaines après avoir payé le nouvel acompte mensuel, je reçois une lettre d’Engie. Ils me proposent aujourd’hui de payer 12 000 € par mois. Oui vous avez bien entendu, 9 000 € de plus par rapport au nouveau calcul initial."