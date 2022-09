Une occasion aussi de rappeler quelques souvenirs: les entraînements des débuts à l’hôtel Charlier, à l’étage du café de la Bourse et même dans les caves de l’hôtel de ville avant d’intégrer la salle omnisports du parc de la Dodaine. Ou encore le grade de 1er Dan de Willy Manquoy, prof au sein du club, ancien échevin (des Sports notamment) bien connu des Aclots, et surtout judoka qui fut le tout premier en Brabant wallon à obtenir une ceinture noire.

Dans son discours, l’actuel échevin des Sports Germain Dalne a souligné que le judo avait pour but de se perfectionner soi-même, et d’être utile au monde. Ce qui parle assurément au président Claude Thayse, qui a rappelé à l’hôtel de ville que le judo, discipline qui mélange les générations et apprend tant le respect de soi que de l’autre, est certes un sport de combat mais constitue surtout une philosophie de vie.

"Ce sport, cet art, véhicule des valeurs comme l’amitié, le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et la politesse, a expliqué celui qui préside à la destinée du club depuis plus de 20 ans. Fondamentalement pragmatique et rationnel, le judo est basé sur les lois de la physique, le bons sens mais aussi la philanthropie. Il ne s’encombre pas d’éléments spirituels et de leurs éventuelles dérives ésotériques. C’est avant tout autre chose un mode d’éducation basé sur trois niveaux: l’éducation physique, morale et mentale, et finalement martiale. Dans cet ordre."

Une centaine de judokas

Cette petite cérémonie organisée dans la salle des mariages pour marquer 70 ans d’existence du club constituait aussi l’occasion de mettre à l’honneur les enseignants, les bénévoles, les parents et les grands-parents qui ont permis au Royal Judo Club de Nivelles de durer, d’accueillir aujourd’hui une centaine de judokas au quotidien, et d’organiser des compétitions.

Avec quelques mentions spéciales pour le "défricheur" Willy Manquoy, Francis Desmet qui est membre du comité depuis 1973, le couple formé par Martine Dewel et Fernand Gigot qui constituait le socle autour duquel les cours se sont articulés pendant 40 ans, ou encore Jean-François Munaut qui est devenu une référence tant en matière de pédagogie que d’arbitrage.

Ils rêvent de locaux plus grands et plus modernes

Le président de la fédération francophone de judo, Frédéric Treuttens, avait fait le déplacement à Nivelles pour remercier le comité et les membres. Il a salué les figures emblématiques du club aclot, et l’esprit d’équipe qui a permis de mettre sur pied à Nivelles plus de 30 tournois internationaux, d’autres compétitions depuis de longues années ainsi que des cours techniques qui ont compté pour bon nombre de judokas brabançons wallons.

Et pour l’avenir, l’échevin des Sports a souhaité au club désormais septuagénaire de continuer à se développer en maintenant son esprit familial. Le président, lui, a glissé que les judokas rêvaient depuis quelques années déjà de locaux plus grands et plus modernes.

Sans perdre de vue qu’à l’instar d’autres associations, le principal défi à affronter sera de trouver des bénévoles pour poursuivre l’action du comité et encadrer les activités. "Ce n’est pas simple, notre société individualiste ne le favorise plus vraiment, a constaté Claude Thayse. Mais j’ai confiance. Vous aurez compris que notre discipline véhicule des valeurs, et il y a heureusement des gens qui y adhèrent. Ils sont les bienvenus !"