De son côté, la ville propose via Creashop + des aides, mais elles sont limitées à une zone délimitée et concernent le centre. Mais visiblement, cela n’empêche pas certains commerçants de rester positif et d’oser, et c’est un euphémisme par les temps qui courent, se lancer dans de nouveaux projets.

C’est le cas, à l’entrée de la ville de Jodoigne, en venant de Piétrain, où l’allée des Ormes et ses rues voisines voient débarquer de petites enseignes ou de jeunes entrepreneurs alors qu’à la base, la zone n’était pas vraiment destinée à cet effet.

Val-Enza fait partie de l’aventure.

"Ici, au zoning, on sent un dynamisme s’installer, explique Valérie Kievits, une des premières occupantes des lieux. Au début, c’était assez morne mais depuis peu, on sent enfin qu’il y a de la vie. Les espaces se remplissent, alors qu’ils sont quand même restés vides longtemps. Il y a un réel dynamisme avec beaucoup de jeunes qui ont des projets innovants ainsi que des synergies. Deux jeunes transforment les véhicules, d’autres sont dans l’événementiel et ce qu’ils proposent est très original… Des exemples, il y en a plein, et c’est bien. À la base, cette zone n’était pas destinée aux commerces mais un changement judicieux d’affectation a été opéré par la Ville. Le tout est d’amener dorénavant les gens de ce côté de Jodoigne, en dehors du centre."

Avec la plaine de la Gadale qui va prendre forme, cela pourrait être un bel atout. Un petit bémol ? "La manière dont a été construit le zoning n’est pas vraiment l’idéal en ce qui concerne le stationnement. Il n’y a donc pas de grandes zones de stationnement mais pour des commerces de petites tailles, cela n’engendre pas vraiment de souci, on peut compter sur les quelques places devant chaque bâtiment. Il faudra voir si par la suite, un autre développement sera encore prévu auquel cas, il sera alors judicieux de prendre cette donnée en compte."