Une société de bureautique de Bruxelles a tenté diverses mesures d’exécution qui se sont révélées inopérantes. De guerre lasse, alors qu’un plan d’apurement avait été mis en place lui permettant, en théorie, de récupérer les 4 400 € dus, elle s’est résolue à lancer citation contre un entrepreneur en construction de Lasne.

Malgré ses efforts, l’ONSS ne parvient pas à se faire payer les 17 000 € que lui doit l’exploitant d’un restaurant de Wavre qui est introuvable. Et pour cause, le siège social de la société a été radié.

De son côté, le Forem s’est efforcé en vain de récupérer son dû à un installateur de piscines d’Orp-Jauche, une citation acceptée alors que l’examen d’une autre, lancée par le même organisme à l’encontre d’un organisateur d’événements de Waterloo, a été reporté au 17 octobre.

Une société de construction de Rixensart a annoncé, vendredi dernier, avoir effectué un virement de 3 500 € destiné à apurer sa dette à l’ONSS, qui a obtenu un délai pour pouvoir vérifier la véracité de ce paiement. On se reverra le 24 octobre.

L’exploitant d’un bistrot de Jodoigne est redevable de 8 000 € à ce même ONSS. Il a expliqué avoir été victime de "blocages" successifs (travaux) de la rue donnant accès à son établissement. Il s’est engagé à payer 250 € par semaine afin d’éponger sa dette. Rendez-vous lui a été donné au 12 décembre.

L’État belge, par l’intermédiaire du SPF Finances, est déjà venu les 23 mai et 20 juin pour tenter d’obtenir les 25 000 € que lui doit un photographe de Braine-l’Alleud. Ce dernier a promis que tout allait être réglé grâce à la vente d’un immeuble. On vérifiera le 10 octobre.

Les aveux

On en arrive aux aveux. Ils ont été déposés par un ressortissant roumain domicilié à Rixensart et qui fut actif dans la construction (passif de 170 000 €) ainsi que par cinq sociétés ou personnes physiques de Wavre, une régie publicitaire (50 000 € environ car "on est dans le brouillard avec le comptable"), un informaticien (78 000 €) qui exploitait en même temps un magasin d’accessoires pour motos (164 000 €), un ressortissant polonais qui travaillait dans le secteur peinture et rénovation en tant qu’indépendant en personne physique avant de devenir administrateur d’une société où les dettes se sont accumulées (plus de 100 000 €).