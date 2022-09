À quel point le prix des maisons et appartements a explosé/chuté dans votre région

Contrairement à la Région de Bruxelles-Capitale qui, sans surprise, est la plus chère du pays pour tous les types de logements, la Région wallonne est celle où les prix sont les moins élevés depuis le début de l’année. Ainsi, sur l’ensemble du premier semestre 2022, les maisons deux ou trois façades ont affiché un prix médian de 170.000 euros tandis que le prix médian des quatre façades a, lui, atteint 285.000 euros. Selon le même indicateur, les appartements du sud du pays, eux, coûtent 172.000 euros.

Toujours selon les chiffres diffusés par Statbel, qui se réfère aux actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances, le Brabant wallon reste la province wallonne où les prix des biens immobiliers sont les plus élevés. Des appartements (250.000 euros) aux maisons de type ouvert (465.000 euros), l’immobilier brabançon figure parmi les plus inaccessible de Belgique. Pour preuve, dans le sud du pays, les huit communes les plus chères de la région (Lasne, Waterloo, La Hulpe, Rixensart, Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Beauvechain et Braine-L’Alleud) se situent dans la jeune province.

Des prix en (forte) hausse depuis 10 ans

Mais plus globalement, c’est toute la Belgique qui voit ses biens immobiliers prendre de la valeur depuis quelques années.

En comparant le prix médian des maisons et des appartements durant le premier semestre 2012 et 2022, il apparaît ainsi clairement que la valeur de certaines habitations a parfois bondi de plus de 50%. Exemple le plus flagrant dans la province du Luxembourg où une même 4 façades coûte désormais 55,49% de plus qu’il y a dix ans.

Encore plus perceptible dans les arrondissements de Bastogne, Arlon et Virton, cette hausse du prix médian des résidences wallonnes peut même prendre des proportions folles. Comme c’est le cas dans la région d’Ath où les appartements, autrefois vendus pour 47.500 euros, se négocient désormais 181.250 euros (+281,58%)!

Quelques baisses depuis un an

Toutefois, malgré l’emballement de ces dernières années, Statbel constate que le marché immobilier se calme quelque peu dans certaines régions du pays.

Ainsi, depuis un an, le prix médian des résidences d’Arlon et de ses environs a chuté de 11,30%! Et, dans le même ordre d’idée, la valeur des appartements de l’arrondissement de Charleroi baisse légèrement (-0,44%).

Plus globalement, là où le marché luxembourgeois progresse encore, c’est principalement le centre de la Wallonie qui marque le pas avec des hausses beaucoup plus faibles, notamment dans le BW et le Namurois.