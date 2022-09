Wavre : Logiscool ouvre une école de codage informatique

En effet, le numérique est une part essentielle de la société actuelle. Être familiarisé avec le langage informatique sera de plus en plus important. Alors Logiscool a décidé de l’apprendre dès le plus jeune âge. Le codage informatique est comme une langue qu’il s’agit d’apprivoiser le plus tôt possible pour développer sa logique. Les cours proposés par Logiscool permettent aux enfants et adolescents (de 7 à 18 ans) d’accroître la pensée algorithmique. Ils éduquent à une connaissance approfondie de la programmation, de l’alphabétisation numérique et de la robotique.

Ces cours peuvent évidemment contribuer à former les informaticiens de demain. "Il manque 17 000 informaticiens. Peut-être que ça aidera", explique Nathalie De Mulder, coresponsable de l’école avec Vincent Lebbe. La programmation est un moyen ludique et moderne de créer des sites, des animations, des jeux vidéo… Tout ça, sur base d’un script et d’un enchaînement de caractères. L’objectif principal est surtout de conscientiser les jeunes, et de leur offrir un maximum d’outils permettant d’évoluer dans ce monde numérisé. Tout ça, dans un cadre fun et avec une méthodologie adaptée aux enfants et adolescents.

Logiscool voit loin. Pour l’instant, ces cours sont considérés comme parascolaires et ont lieu après l’école ou les week-ends. "On aimerait aller directement dans les écoles pour proposer des cours", indique Vincent Lebbe. Mais les établissements scolaires ne sont pas encore assez sensibilisés à l’importance du codage informatique, et les cours sont donc donnés dans les locaux de Logiscool.

Ces classes peuvent accueillir huit enfants en même temps. Une année au sein de l’école représente 45 heures de cours, soit 1 heure 30 par semaine. Il faut compter entre 630 € et 720 € euros pour participer. "C’est très raisonnable, surtout quand on voit les prix que les particuliers demandent", justifie le coresponsable de Logiscool Wavre. Les cours sont reconnus par l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance), les prix peuvent encore baisser suite à des déductions.

Les précurseurs du monde de demain

Grandir en sachant coder, c’est un réel avantage, comme parler plusieurs langues. Puisqu’au final, c’en est une aussi. Pourtant, sur ce point essentiel, la Belgique est en retard. En effet, Logiscool est implanté dans 120 pays et s’est fortement développé malgré sa jeune existence. Née en 2014, l’institution est donc déjà bien reconnue. Elle a d’ailleurs été élue "Meilleure Franchise européenne" cette année.

Surtout bien connue et très développée dans les pays de l’Est, Logiscool est souvent qualifiée de précurseur et se targue d’être l’école qui offre tous les outils pour appréhender au mieux le futur. C’est un projet novateur qui va très vite trouver sa place dans le quotidien de la jeune génération. En Belgique, l’apprentissage de la programmation informatique reste pourtant encore peu développé. Logiscool ne compte que huit établissements.

Le codage informatique, c’est aussi une forme d’art. Il permet de développer les esprits créatifs et s’apparente à de l’art moderne et virtuel. Au bout d’une séance de cours, les enfants sont déjà capables de créer des applications, des illustrations, des dessins et savent manier cette intelligence artificielle avec brio. Si la formule à l’année ne convient pas, il est aussi possible de participer aux stages durant les vacances scolaires.

Pour convaincre les plus sceptiques, des séances de démo ont lieu. Rares sont ceux qui sortent sans le sourire. Au point d’en rendre les parents jaloux, qui se verraient bien devenir codeurs à leur tour.