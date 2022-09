"La mobilité du XXIe siècle, c’est celle qui abandonne le modèle du tout à la voiture pour celui d’une mobilité plus propre, partagée et accessible. Nous sommes visiblement les seuls à défendre cette mobilité du XXIe siècle en Brabant wallon". Selon la députée Hélène Ryckmans, les députés Simon Moutquin et Laurent Heyvaert, et le chef de groupe à la Province, Thierry Meunier, les autres formations politiques manquent de cohérence et de courage politique.

"Comme souvent, des enjeux, pourtant rationnels, deviennent le prétexte d’affrontements politiques idéologique qui nous éloignent de l’enjeu climatique et social pour les citoyens. Le projet de destruction du viaduc d’Herrmann-Debroux en est représentatif: juste avant de dénoncer la destruction d’un viaduc du passé, en Régions, tous les partis votaient en faveur du plan FAST qui privilégie plus d’accessibilité à Bruxelles en utilisant différents modes de transport. Il n’y a que les élus du Brabant wallon qui freinent ce qu’ils ont voté ailleurs pour des raisons que l’on devine électoralistes. Une position que nous ne comprenons pas, dans la mesure où le dérèglement climatique, qui est en partie causée par les transports, nécessite des politiques fortes et coordonnées. Parfois, il faut mettre ses intentions électoralistes de côté et réfléchir à l’avenir de toutes et tous."

Si les écologistes brabançons wallons estiment que "leurs" ministres ont renforcé la SNCB ou développé les bus en Wallonie, ils listent aussi les actions à encore réaliser: "Le RER n’est pas la solution magique aux problèmes de mobilité en Brabant wallon. Il faudra plus que sa finalisation pour construire une mobilité durable dans notre province".

Pour permettre au plan RER d’être pleinement efficace, il faudra "des gares plus accessibles, tant du point de vue de la circulation routière que des piétons et des cyclistes" ou par bus.

Écolo plaide aussi pour un titre de transport unique et des horaires coordonnés entre les sociétés de transport pour réduire les temps d’attente.

"Le fédéral, et les Régions avancent vers une autre mobilité, Au niveau provincial, le Brabant wallon doit suivre cette trajectoire. Nous n’y sommes pas, juge Thierry Meunier. C’est pourquoi nous demandons que la Province mette à jour au plus vite son plan de mobilité qui date de 2011, qu’elle puisse être à la pointe de la mobilité de demain avec une offre amplifiée de transport à la demande, que les lignes express puissent être des vraies lignes express et la mise en place d’aménagements pour que les bus deviennent prioritaires sur certaines voiries."