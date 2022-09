Jodoigne : les tronçons cyclables se développent à Piétrain

Avec la Semaine de la mobilité, en ces temps de crise, le vélo est un peu la vedette de l’actualité. Jodoigne vient d’ailleurs d’inaugurer trois nouveaux tronçons cyclables à Piétrain. Le but est d’améliorer le réseau des points-nœuds de la Province. L’utilité de ces liaisons est manifeste à Piétrain, village traversé de part en part par la rue Longue, une route nationale à succès en ce qui concerne le trafic de transit, et particulièrement avec le charroi lourd. Avec ces tronçons sécurisés et bien plus tranquilles, les autorités ont vu juste. "Améliorer la rue Notre Dame, rue parallèle à cet axe important, permet d’offrir un cheminement sécurisé aux cyclistes pour la traversée du village", indique le bourgmestre, Jean-Luc Maurice. Les travaux ont coûté 82 000 €, subsidiés à 80 %.