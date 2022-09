Brabant wallon : les Engagés sont inquiets pour l’avenir de la Province

"La majorité MR-PS a fait beaucoup de choses positives, mais on est inquiet pour l’avenir à cause de ce problème financier, indique Benjamin Goes. à l’heure de la crise de l’énergie, du vieillissement de la population, il y a beaucoup de défis à relever. Mais on voit dans les annexes de la modification budgétaire présentée en juin qu’à politique inchangée, le déficit pourrait atteindre 17 millions d’euros en 2027. On va droit dans le mur !"

Zones de secours : la demande de la Région est illégale

À politique inchangée, évidemment, et on sait que le collège provincial a déjà annoncé à plusieurs reprises qu’il devra se recentrer sur ses missions principales et abandonner certaines politiques. Les Engagés ne voient rien venir…

Leur position est claire: la demande de la Région à propos des zones de secours est illégale et inconstitutionnelle, et c’est le fédéral qui devrait assumer le financement des zones de secours. Cependant, les Engagés sont réalistes: tous les niveaux de pouvoir manquent d’argent aujourd’hui, et personne ne va dire aux Provinces qu’elles ne devront finalement pas payer.

Elles le font d’ailleurs aujourd’hui pour soulager les Communes. Mais il y a des répercussions par ailleurs, notamment sur le secteur associatif ou sur les investissements provinciaux qui sont aussi un levier économique…

« Nous sommes prêts à coopérer »

La solution ? "On n’a pas de recette miracle, convient Olivier Vanham. La situation est critique, il faut être réaliste. À ce point critique qu’on ne veut pas rester au balcon, nous voulons prendre nos responsabilités et participer à la réflexion sur les économies à opérer. Nous sommes prêts à coopérer."

La condition, pour les Engagés, c’est que ces discussions se déroulent sans tabous, que l’ensemble des pistes soient explorées. Notamment dans le secteur de l’enseignement, dont le parti ne nie pas qu’il est un fleuron de la Province, mais rappelle qu’il représente le tiers des dépenses ordinaires.

"La qualité de l’enseignement provincial n’est pas à remettre en cause, précisent les Engagés. Les inscriptions sont en hausse, il y a des chouettes options comme les sciences spatiales, c’est très bien. Mais il y a eu aussi des essais, comme le hockey, le cyclisme, qui demandaient sans doute plus de préparation et d’anticipation. Parce que lancer une option, cela représente des coûts. On n’est pas sûr non plus qu’avoir renoncé aux synergies entre l’IPES de Wavre et l’athénée Maurice Carême soit le bon choix sur le plan budgétaire. À court terme peut-être, mais sur la durée…"

Et Olivier Vanham de prendre un autre exemple: à l’heure où de faire des économies, la question du soutien aux CEFA ne doit-elle pas être posée, alors que les IFAPME assurent le même rôle en Wallonie dans le secteur de l’enseignement en alternance ?

Le plan Colibri reste « virtuel »

Les Engagés, vendredi, ont aussi regretté que le plan provincial Colibri, destiné à lutter contre les changements climatiques reste "virtuel". Certes, la Province isole ses bâtiments, remplace des chaudières, place des panneaux photovoltaïques… "Mais il manque une vision d’ensemble, coulée dans un document avec des objectifs, des délais, et qui constituerait un vrai outil de pilotage. Si ce plan arrive deux ans avant la fin de la législature, c’est fort tard…"