Nivelles: les jets d’eau de la Dodaine sont de retour

Les Aclots adeptes de promenades au parc et les élèves des écoles qui courent dans les allées dans le cadre des cours d’éducation physique ont donc retrouvé leur décor de carte postale avec vue, depuis le jardin français, sur les deux grands jets d’eau et plus loin sur les tours (pour l’instant en travaux) de la collégiale Sainte-Gertrude.