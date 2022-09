"L’optimisme est de mise, explique Isabelle Evrard, députée provinciale en charge de l’enseignement. Nous enregistrons une hausse des inscriptions de près de 5,5 % dans tous nos établissements, ce qui représente une augmentation de quelque 400 élèves. C’est très encourageant pour la suite de l’année scolaire."

Bien sûr, la crise du Covid a chamboulé tout le programme pendant deux ans. Mais c’est surtout le peu de succès qu’ont connu les deux nouvelles options qui a fait débat. Ainsi les options "sport/étude cyclisme" et "sport/étude hockey" sont supprimées du programme cette année. "Pour le cyclisme, on ne peut pas vraiment parler d’un échec, indique André Grenier, directeur de l’administration de l’enseignement à la Province. Nous avons constaté qu’il y a un manque de clubs de jeunes pour cyclistes en Brabant wallon et aussi le fait que le cyclisme est plus populaire au nord du pays". En ce qui concerne le hockey, le succès n’a pas été au rendez-vous car le sport n’est pas considéré comme un métier d’avenir par les parents. De plus, l’option était prévue dans l’enseignement de transition et pas dans le général, ce qui a freiné les parents d’élèves.

45 élèves à la conquête de l’espace

Si deux options disparaissent, une nouvelle option voit le jour, les "sciences spatiales" que vont découvrir 45 élèves au Cepes Jodoigne et à l’IPET Nivelles. Ces élèves vont pouvoir découvrir ce qu’il se passe dans notre galaxie avec un côté innovant, tout en profitant des structures en internant qui vont favoriser l’apprentissage.

Ajoutons que l’option "art graphique" est dans l’incertitude: l’école de Wavre cherche toujours deux élèves pour la classe de 5esecondaire, ce qui permettra d’éviter la dissolution de l’option.