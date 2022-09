Ravel sur l'ancienne ligne de tram à Nil : la réponse de l’échevin

Il rappelle certains éléments donnés lors des 16 réponses apportées aux 16 questions posées lors de l’interpellation citoyenne. "Alors qu’aucune règle ne l’imposait, nous avons organisé une consultation de l’ensemble de la population par rapport aux projets repris dans le cadre du Piwacy. Cette consultation a mis en avant deux problématiques particulières en ce qui concerne le projet de piste cyclable envisagée sur le tracé de l’ancienne ligne du tram: l’impact potentiel en matière de gestion des eaux causé par l’imperméabilisation des sols et l’impact négatif du projet sur la biodiversité en général et, à cet endroit, en particulier."

Du coup, un avis a été demandé au Giser de la Région wallonne pour les ruissellements. Et une étude a été commandée à un bureau d’étude spécialisé, le Gefen.

Des conditions ont ensuite été posées. "Le projet, devra avoir, a minima, un impact nul sur les ruissellements et donc sur les inondations. En matière de biodiversité, le projet devra tenir compte des relevés, remarques et impositions qui découleront de l’analyse du bureau d’étude mandaté." Les mesures à mettre en place pour répondre à ces défis devront être décidées par l’auteur de projet. "Que l’on soit bien clair, s’il s’avère techniquement impossible de tenir compte des avis des deux bureaux d’études dans la conception du projet, celui-ci ne sera pas mis en œuvre", assure Vincent Eylenbosch.

Concernant le choix du tracé, ajoute que "personne ne peut remettre en cause le fait qu’une piste cyclable en site propre constitue le tracé le plus sécurisé possible pour les usagers". Ce qui explique la construction du RAVeL, qui se terminera sur la N4, "où une cyclostrade est actuellement à l’étude au niveau de la Région wallonne." De quoi relier Gembloux, Louvain-la-Neuve ou Wavre, en toute sécurité. "Les alternatives proposées par le comité ne permettent pas l’aménagement d’une piste cyclable sécurisée sans envisager de nombreuses expropriations de terrains et maisons."

Enfin, il ajoute que la "chasse aux subsides" est totalement fausse, car même si ce projet de RAVeL devait être abandonné, les autres fiches seraient quand même subsidiées.